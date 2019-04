Rojos les cortan las alas

Monterrey.- Los Rojos de Cincinnati bajaron de las nubes al pitcher Adam Wainwright y a los Cardenales, para imponerse ayer 5-2 a San Luis en el primer partido de la México Series en el Estadio Monterrey.

Jesse Winker rompió el juego sin hit ni carrera que estaba tirando Wainwright después de cinco innings un tercio, con un jonrón por el jardín izquierdo y Derek Dietrich le dio la puntilla con un cuadrangular en el séptimo episodio, para llevar a los Rojos a su cuarta victoria consecutiva.

El inicio de la segunda de las tres series de Grandes Ligas que se efectuarán este año en la ciudad congregó a 16 mil 886 aficionados al ‘Palacio Sultán’.

El veterano de 37 años (1-1) buscaba la victoria número 150 en su carrera en Grandes Ligas y extender la racha de los Cardenales (8-6) a seis triunfos al hilo, pero se estrelló ante el rival con el que tiene el peor promedio de efectividad en la Liga Nacional.

San Luis se había puesto adelante en su segundo turno al bat ante el abridor de los Rojos, Tanner Roark.

Tras un out, Dexter Fowler conectó doblete al jardín central, Kolten Wong recibió pelotazo y tras un ponche a Harrison Bader, el pitcher Adam Wainwrright ayudó a su causa con sencillo productor.

En la apertura de la sexta entrada, San Luis (8-6) tuvo oportunidad de ampliar su ventaja, al llenar las bases, pero el relevista Amir Garrett ponchó a Wainwright para el tercer out.

Los Rojos (5-8) remacharon su victoria con un ataque de tres carreras en el cierre del octavo rollo, en el que Scott Schebler produjo una con hit y Dietrich empujó dos con triple.

San Luis acortó distancias en su último turno al bat con vuelacercas solitario de Kolten Wong y colocó corredores en tercera y primera con un out.

Sin embargo, el relevista cubano Raisel Iglesias bajó la cortina dominando a Paul Goldschmidt con elevado al jardín derecho y a Paul DeJong con ‘palomón’ a segunda base, para apuntarse su segundo salvamento en la temporada. Ganó Jared Hughes (1-0), quien sacó dos outs en el séptimo inning.

La serie continúa este domingo en el ‘Palacio Sultán’ a las 14:10 horas con un duelo de pitcheo entre Miles Mikolas (1-1) por los ‘pájaros rojos’ y Anthony DeSciafani (0-1) por Cincinnati.