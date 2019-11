Renuncia Uviña a la Zona Uno

Como ya se había anunciado anteriormente por el presidente de la Asociación Estatal de Beisbol (AEB), Francisco Javier Fierro, la jurisdicción de la Zona Uno sufrirá cambios luego de la renuncia de Fernando Uviña la semana pasada.

“Platiqué con –Javier Fierro–, le comenté que ya no iba a seguir, yo estoy entregando el trabajo que en un principio acordamos en la parte deportiva”, declaró Uviña.

Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, confirmó la renuncia del ahora extitular de la Primera Zona.

“Definitivamente Fernando (Uviña) entregó la jurisdicción por motivos personales y habría que ver cuál es la mejor opción”, informó Santa Rosa.

Uviña atribuye su renuncia por motivos deportivos, luego que los Indios perdieran la final ante Algodoneros de Delicias en septiembre y sumaran más de 19 años sin ser campeones, pero no negó que la situación de la investigación y las acusaciones de supuestas irregularidades en el manejo de recursos de parte de la Asociación Estatal de Beisbol (AEB) a cargo de Fierro Flores influyeran en su decisión.

“Lo que siguió después es meramente administrativo, de Fierro y la directiva de los Indios. Son cuestiones que a mí ya no me correspondían”, comentó el exmandatario de la Zona Uno, quien también manifestó estar tranquilo y “bien a secas” por su desempeño como jurisdiccional.

En torno al nombramiento del nuevo directivo del beisbol juarense, Santa Rosa comentó que ha estado en contacto con el presidente municipal Armando Cabada para tomar la decisión de quién tomará el cargo.

“El jurisdiccional tiene que cumplir ciertos requisitos en cuanto a conocimiento de beisbol, capacidad económica y relación con Estado y Municipio”, explicó.

El funcionario estatal dijo que ya tienen algunos candidatos para tomar el cargo de la jurisdicción en la ciudad, pero se reservó sus nombres.

Extraoficialmente, una fuente cercana a Indios de Ciudad Juárez, quien prefirió hablar bajo la condición de permanecer en el anonimato, proporcionó algunos nombres que suenan como candidatos para ocupar el cargo, entre ellos están Felipe Orozco, Alfredo García y Carlos Lozoya.

Será hasta el 1 de diciembre cuando se ratifiquen o se anuncien los cambios en cada una de las 10 jurisdicciones del beisbol estatal.



Auditoría, en próximos días

A la espera que el equipo, cuerpo técnico y personal administrativo de la Asociación Estatal de Beisbol (AEB) regrese del Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza, en los próximos días se realizará la auditoría del Instituto Chihuahuense del Deporte que investigará las acusaciones por supuestas irregularidades en el uso de recursos hechas contra Francisco Javier Fierro, presidente de la Asociación Estatal de Beisbol, por parte de los 10 jurisdiccionales de la Liga Estatal.

Santa Rosa González, director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, indicó que la auditoria se realizará esta semana.

“De la auditoría puede llegar la ratificación y apoyo total a la actual directiva o, en caso de encontrar malos manejos comprobables, sin chismes, se tendría que mover o darle la presidencia de la Liga a otra persona”, indicó Santa Rosa.

Incluso el director del Instituto podría terminar como presidente o comisionado de la Asociación Estatal de Beisbol (AEB), de acuerdo con sus palabras y a la facultad de la ley.

“Confiamos en que las cosas van a salir bien y las cuentas no son sólo para el Instituto, se estarán presentando a todos los jurisdiccionales”, enfatizó.

El pasado 23 de octubre los 10 jurisdiccionales firmaron una carta en la que solicitaban una rendición de cuentas a Fierro Flores, también titular de la Liga Estatal de Beisbol, durante su mandato –últimos tres años-, todo a través de documentos oficiales.

Además, hicieron una serie de peticiones como nombramiento y respaldo de los presidentes municipales del estado hacia los jurisdiccionales, que cada zona cuente con un representante en la Comisión de Honor y Justicia, entre otros.