Remodelación del Azteca comenzará en 2023

Ciudad de México.— En el marco de la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, las autoridades deportivas mexicanas anunciaron la remodelación del Estadio Azteca durante 2023.

El Coloso de Santa Úrsula pelea por ser una de las sedes de la Copa del Mundo en 2026, pero también por albergar la inauguración del torneo.

"Las remodelaciones que se platicaron con Infantino empezarían el primer semestre del próximo año. Está dividida en dos. La parte interna es la que más preocupa a la FIFA y la otra es externa. Los detalles se lo tendrían que preguntar al señor (Emilio) Azcárraga. Lo que sí es que el cambio en el Azteca será extraordinario. Va a ser un ejemplo para todo el mundo, pero se le va a dejar su identidad, su legado. A diferencia de otros que se han remodelado, se va a respetar su esencia", comentó Yon de Luisa a W Deportes.

El dirigente dijo que el Gobierno federal no pagará un solo peso para los cambios del Coloso de Santa Úrsula.

"El Gobierno no tiene que realizar ningún desembolso. Dentro de la remodelación se trabajará con las autoridades locales para trabajar en las vías, es lo único en lo que aportará el Gobierno, todo lo demás, es inversión privada", expresó.

El dirigente no ahondó en los detalles sobre lo que pasará con América y Cruz Azul, equipos que juegan en el Azteca.

En materia de Selección Mexicana, descartó la posibilidad de un juego de despedida previo a Qatar 2022.

"No lo hay porque tendría que ser en noviembre antes de que volemos a Doha, entonces, no lo hay por los pocos días que tenemos. En México, una despedida en noviembre, no la hay y los partidos de septiembre serán en Estados Unidos", mencionó. Perú y Brasil se asoman como los posibles rivales de esa Fecha FIFA.

Además, De Luisa aclaró que el técnico Gerardo Martino no viajará con el equipo hasta que se descarte cualquier afectación a su salud.

"El estado de salud de Martino es muy bueno. Tiene una burbuja de gas en el ojo y corre peligro de un daño mayor si sube a un avión, pero aquí en la Ciudad de México no tiene ningún problema de moverse y de hacer su vida normal", dijo.