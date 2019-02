Recae Wall y estará fuera por un año

Washington.- Descartado para esta temporada tras una cirugía, el estelar armador de los Wizards John Wall se perderá buena parte de la próxima campaña de Washington debido a que necesitará someterse a una operación del tendón de Aquiles izquierdo, que se desgarró al sufrir una caída en su casa.

El médico de los Wizards Wiemi Douoguih dijo ayer en una teleconferencia con reporteros que descubrió el desgarre parcial en el tendón durante cirugía el lunes para lidiar con una infección causada por una operación en el talón izquierdo de Wall el 8 de enero.

La nueva cirugía de Wall, de 28 años, no ha sido programada aún. Douoguih dijo que probablemente será la semana próxima.

Wall, cuyo juego se basa en su velocidad y capacidad de atacar el aro, podría retomar lo que el equipo llama “plenas actividades de baloncesto” un año después de la operación. Douoguih estima que la recuperación para la lesión de Wall, “a la edad de John”, será de entre 11 y 15 meses.

No hay forma de saber qué tipo de jugador será Wall cuando regrese, dijo el doctor.

“Desafortunadamente”, añadió, “no abundan datos sobre bases armadores de primera en la NBA que han sufrido este de es desgarros en tendones”.

Wall no estaba usando su bota de soporte –lo que está bien cuando está en casa– cuando se cayó el 29 de enero.

“No escuchó nada”, dijo Douoguih. “Tuvo un ligero aumento en la molestia”.

Así que el problema con el tendón de Aquiles no fue conocido hasta ayer.

Wall fue la primera selección de la lotería de la NBA en el 2010 y fue nombrado al Juego de Estrellas en las últimas cinco campañas. Pero una serie de lesiones le han robado de gran parte de lo que usualmente son los mejores años de un jugador.