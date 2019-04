Quisia a Panamericano

La halterista Quisia Guicho fue convocada por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas para concentrarse en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), en la Ciudad de México rumbo al próximo Campeonato Panamericano de la especialidad a realizarse del 20 al 28 de abril en Guatemala.

Quisia ya esperaba este llamado por lo que no ha dejado de prepararse para llegar en óptimas condiciones a las competencias en puerta éste año.

“No he dejado de entrenar, mi preparación la he llevado a cabo aquí en Chihuahua desde hace meses y ha sido fructífera, constante, sin contratiempos y sobre todo con mucha disciplina y responsabilidad”, afirmó en su momento la pesista ganadora de oro y récord en los pasados Juegos Centroamericanos de “Barranquilla 2018”.

Quisia deberá presentarse en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano de la Ciudad de México éste lunes para iniciar la semana de concentración y entrenamientos junto a un grupo de 24 halteristas que por el momento conforman la selección nacional de cara a éste panamericano y los Juegos Panamericano de Lima, Perú este verano.

El equipo femenil está compuesto por la medallista olímpica juvenil en Buenos Aires 2018, Yessica Yadira Hernández (Guanajuato); Andrea de la Herrán y Janeth Gómez (Jalisco), Ana Gabriela López (Veracruz), Quisia Guicho (Chihuahua), Eva Alicia Gurrola y Anacarmen Torres (Sonora), Jennifer Cantú y Alejandra Garza (Nuevo León). Así como de Aremi Fuentes (Baja California), Tania Mascorro (Sinaloa) y Gladis Bueno (Coahuila).

Todas ellas a cargo de los entrenadores Chen Xian, David Carrillo, Javier Tamayo, Emmanuel Vázquez y José Leoncio Moreno.