Quiere Pacquiao respuesta

Ciudad de México.- Manny Pacquiao espera que Floyd Mayweather Jr. decida pronto si hay un segundo combate entre ellos.

El filipino quiere una pelea de revancha contra el “Money”, quien lo venció en mayo de 2015 por decisión unánime, pero todo indica que el invicto estadounidense no está aún convencido de salir del retiro.

El ‘Pacman’ tuvo su más reciente pelea en enero, cuando derrotó a Adrien Broner en Las Vegas, combate donde el asiático lució en buena forma y mostró que todavía tiene poder y velocidad.

Justin Fortune, entrenador de acondicionamiento físico de Pacquiao, declaró en Filipinas que en el equipo ven lejana esa segunda parte.

“Creo que Floyd no está interesado en otra pelea contra Manny”, dijo Fortune al diario The Philippine Star. “Manny se vio bien contra Broner y probablemente por eso Floyd no está muy interesado en arriesgar su récord invicto. Ese cero en el récord (invicto) de Floyd es importante para él”.

Mayweather Jr. acaba de cumplir 42 años, y su última pelea fue en agosto de 2017, cuando noqueó a la estrella de UFC, Conor McGregor. Pacquiao cumplió 40 años en diciembre.

Tanto Floyd como Manny habían acordado volver a pelear a finales de 2018, algo que no se ha concretado. Los dos cuentan con el mismo manejador, Al Haymon, pero se sabe que Pacquiao espera respuesta pronto, si no buscará a otro rival.