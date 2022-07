Quiere NFL seguir creciendo a nivel mundial

Ciudad de México.- La NFL no deja de buscar aficionados por todo el mundo y en todos los rincones.

La liga de futbol americano no quiere desaprovechar ninguna oportunidad de crecimiento, y para muestra, las plataformas digitales están cada vez más empapadas de este deporte.

PUBLICIDAD

Brian Rolapp, jefe de la oficina comercial y de medios de la Liga, escribió esta semana una columna en Sports Illustrated donde revela algunos de los objetivos a corto y mediano plazo. La idea es crecer esa millonaria base de fans, y se vienen más productos de NFL.

Los fans de hueso colorado no se irán y seguirán viendo los partidos, pero la apuesta es jalar afición menor de 30 años. La misión es cautivar a los jóvenes.

"Si bien la televisión tradicional continúa siendo una forma vital en la que muchos de nuestros fanáticos experimentan la NFL (y lo será en el futuro previsible), reconocemos que plataformas como Amazon Prime Video, Peacock, Paramount+ y ESPN+ son cada vez más importantes para nuestros fanáticos, y especialmente para aquellos aficionados menores de 30 años".

"Una decisión clave que tomamos en nuestros acuerdos de medios recientes fue asociarnos con Amazon Prime Video para Thursday Night Football", escribió.

El directivo adelantó que la audiencia digital de sus juegos se ha duplicado en las últimas tres temporadas y que está atrayendo audiencias que se acercan o incluso superan la audiencia televisiva de otras ligas deportivas profesionales.

"Un ejemplo perfecto es el Super Bowl LVI visto por una audiencia promedio de más de 11 millones de fanáticos solo en plataformas digitales. Esta audiencia digital seguirá creciendo rápidamente", apuntó.

La innovación es el siguiente paso, y la NFL pronto lanzará su propio servicio directo llamado "NFL+", servicio que se estima podría costar 5 dólares, aunque no se sabe si el precio sería el mismo para otros países fuera de Estados Unidos.

"NFL+ nació de nuestra creencia de que para brindar un mejor servicio a nuestros fanáticos actuales y ayudar a que crezcan nuevos, necesitamos reunirnos cada vez más con los fanáticos donde están. NFL+, un servicio de video por suscripción alojado dentro de la aplicación NFL, hará exactamente eso. Brindará a los fanáticos acceso a juegos locales y nacionales de la NFL en vivo en dispositivos móviles, juegos de pretemporada fuera del mercado en vivo en todos los dispositivos, audio local y nacional en vivo para cada juego, programas de NFL Network a pedido, archivos de NFL Films y más", reveló.

Actualmente hay aproximadamente 184 millones de fanáticos de la NFL, y van por más.

"La tecnología no solo nos permite aumentar la disponibilidad de los juegos de la NFL a través de la transmisión digital para los fanáticos, sino que también nos ayuda a atender mejor sus gustos individuales. Presentaciones de juegos innovadoras y diferentes, las llamamos 'transmisiones alternativas', que brindan a los fanáticos formas completamente nuevas de experimentar un juego de la NFL. Algunos ejemplos notables incluyen: 'Manningcast' de ESPN, Twitch Altcast de Amazon, Transmisiones en español, NFL Wild Card Game en Nickelodeon, 'Between the Lines' de ESPN, entre otros", añadió Rolapp.