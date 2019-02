Pista y campo, al Don Kirby

El equipo de atletismo de UTEP verá acción hoy y mañana en el torneo Don Kirby Collegiate Elite Invitational, que se llevará a cabo en Albuquerque, Nuevo México, y de esa manera los picapiedra pondrán fin a la temporada regular bajo techo.

La primera en entrar en acción por los Mineros será Chantoba Bright en salto de longitud femenil, hoy a partir de las 3:00 pm. La novata fue nominada por primera vez Atleta Femenil de la Semana de la Conferencia USA el pasado martes.

Registró su mejor salto personal en esta prueba, con 12.77 metros, en el New Mexico Collegiate Classic, la semana pasada.

La atleta ocupa el segundo lugar en la liga en el salto triple y buscará ganar un lugar entre los tres primeros en el salto de longitud también.

En pruebas de campo, la escuadra anaranjada y azul tendrá su primera participación en los tres mil metros varonil a las 5:55 pm con cinco representantes.

El senior Antony Kosgei lidera el grupo con un mejor tiempo de la temporada de 8:38.03 registrado en el Texas A&M Triangular. También estará Boaz Ronoh, quien se llevó el primer lugar en el Texas Tech Corky Classic.

El sophomore logró un mejor tiempo personal de 8:37.30 en los Campeonatos de la C-USA el año pasado.

Los tres mil metros femeniles seguirán a los de los hombres aproximadamente a las 6:10 pm. La junior Linda Cheruiyot tomará la pista por segunda vez en esta temporada bajo techo.

Los 200 metros masculinos y femeninos finalizarán el primer día de la competencia a partir de las 6:55 pm. En la rama varonil, Kyle Farrell buscará mejorar su desempeño. La senior ocupó el segundo lugar en el Texas A&M Triangular y cruzó la línea de meta en 21.64 segundos en el Texas Tech Corky Classic en esta prueba.

Los 200 metros femeninos incluirán a Geraldy Barron, Aphiniti Crupper, Breona Pinkney y Natalia Roberts. El evento está programado para iniciar a las 7:35 pm.