Persigue su sueño

Hace poco menos de un año, y tras una vida deportiva de casi 10, el marchista Manuel Ángel López debatía para sí mismo si debía continuar en la caminata.

Estaba en su preparación para la Universiada Nacional.

“No era de los favoritos, pero afortunadamente tuvimos una buena actuación y logramos la medalla de bronce, algo que no se nos había dado en anteriores ocasiones”, comenta el originario de Ciudad Juárez pero que radica en Chihuahua capital desde hace ya cinco años.

“Cuando conseguimos ese bronce, supe que podíamos seguir y afortunadamente hemos venido mejorando, por lo que hay ilusión para lo que sigue”, agrega.

López Karass tiene ya cinco años con el entrenador Rubén Arikado. Su andar deportivo lo comenzó en Ciudad Juárez, hace ya una década.

“Comencé en la secundaria, cuando tenía 13 años, mi profesor de Educación Física me llevó a un evento de confrontación entre escuelas; pero él no tenía el tiempo para entrenarme, así que desde que estaba en tercero de secundaria comencé a entrenar con Ethiel Soto Maldonado”, explica Manuel Ángel.

López estuvo cinco años bajo las órdenes de Soto Maldonado, pero notó que en Ciudad Juárez no iba a tener todas las oportunidades que buscaba.

“Si realmente quería seguir con el deporte, supe que la mejor opción era venir a Chihuahua, porque aquí hay más apoyo para la caminata, entonces comencé con el entrenadr Rubén Arikado, que ha tenido a campeones con él, como Horacio Nava o Julio César Salazar”, dice.

Actualmente Manuel Ángel estudia la maestría en Administración de Educación Física, en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la UACH.

Avanzó a la Universiada Regional 'Chihuahua 2019' de forma directa y espera poder refrendar su bronce, al menos, en la fase Nacional que será en Mérida, Yucatán.

“Si podemos repetir al menos el bronce nos clasificaríamos a la Universiada Mundial, pero también tenemos otros eventos como el Challenge, que será en Lázaro Cárdenas, Michoacán el próximo 20 de abril”, indica.

Para ese evento, Manuel y su equipo encabezado por el coach Arikado, han realizado un arduo entrenamiento de distancia, resistencia y velocidad para tratar de disminuir más sus tiempos.

“El año pasado en Monterrey fui el décimo mejor mexicano, el objetivo es mejorar eso y ponernos dentro de los primeros”, finaliza.