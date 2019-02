Peloteros Cubanos esperan su momento

Panamá—Quizá a su edad, el tiempo podría ser un factor adverso en las esperanzas de Yoanni Yera de lograr una firma con algún equipo de las Grandes Ligas.

Pero el lanzador zurdo de 29 años, integrante del equipo de Cuba en la Serie del Caribe de beisbol, espera de todas maneras una oportunidad, después del histórico acuerdo alcanzado por los regentes de la pelota cubana con las Grandes Ligas en diciembre, que permitirá a los beisbolistas de la isla firmar contratos con equipos de Estados Unidos sin tener que desertar, un esfuerzo que busca eliminar el peligroso tráfico humano que lleva décadas.

“Es una gran noticia”, afirmó Yera a The Associated Press. “Hay que esperar. Todo llega. Hay que esperar”, insistió.

Es el primer viaje de un equipo cubano de béisbol después del inédito acuerdo, que ha sido muy bien recibido por el deporte de la isla comunista y amante del deporte, y que fue ensalzado sin titubeos el martes por el manager de los Leñeros de Las Tunas, actuales monarcas del béisbol cubano, Pablo Alberto Civil, así como por los jugadores.

Probablemente algunos de los integrantes de ese equipo estarán en las miradas de un grupo de cazatalentos de las Grandes Ligas, presentes en la serie.

Sólo tres jugadores de los Leñeros tienen contratos profesionales con la Liga de Japón, entre ellos los veteranos Alfredo Despaigne y Frederich Cepeda, y el resto aparecen como agentes libres, entre ellos Yera.

El tercera base Yurisbel Gracial, de 33 años de edad y quien acaba de renovar contrato para seguir en la Liga de Japón, es considerado uno de los jugadores más completos. Sin embargo, los dirigentes del béisbol cubano aseguran que tienen a una buena camada de jóvenes promesas.

El acuerdo, vigente hasta el 31 de octubre del 2021, también facilita a los cubanos firmar bajo reglas similares a las de jugadores bajo contratos con clubes en Japón, Corea del Sur y Taiwán.

“Es algo positivo para los cubanos, evita que continúe el éxodo de peloteros cubanos de manera ilegal”, dijo Civil a la AP. “A la misma vez, el béisbol cubano va a estar representado de una manera más seria en ese tipo de béisbol sin necesidad de cambiarse la ciudadanía, de irse del país”.

Cuando se anunció el acuerdo, Civil y los Leñeros estaban enfrascados en la disputa por la serie nacional cubana, aunque el piloto aseguró que ese trato se estaba ventilando desde hacía varios años, a raíz de una solicitud que hizo Cuba.

“No sé por qué no se decidió mucho antes”, añadió Civil. “Lo evalúo como positivo, hará que los beisbolistas cubanos se puedan preparar allá en Cuba de una mejor manera, de que nosotros los entrenadores también nos pongamos al nivel de los entrenadores (de las Grandes Ligas)”.

“El beisbol cubano sé que va a mejorar, eso es algo muy bueno para el beisbol cubano y el béisbol mundial. Primero, que cada pelotero no sólo puede jugar en la MLB, sino en diferentes ligas”, agregó. En Cuba “hay muchachos nuevos, que van surgiendo ahora, que tienen tremenda y excelente calidad”.

Son numerosos los casos de jugadores cubanos importantes que desertaron y terminaron estableciéndose en las Grandes Ligas, algunos con salidas o escapes dramáticos y cortando bruscamente lazos familiares. Uno de los casos emblemáticos es el de Orlando “El Duque” Hernández, que desertó para enrolarse en las mayores, ganando cuatro veces la Serie Mundial, tres con los Yanquis de Nueva York, y una con los Medias Blancas de Chicago.

“Ya no habrá esa zozobra, sólo a esperar”, insistió Yera.