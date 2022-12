Pelé fue el modelo a seguir de los futbolistas de los 70

Ciudad de México.- El exmundialista Guillermo Mendizábal tenía 12 años cuando se embelesó con el estilo de juego de Pelé, lo vio jugar en el Mundial de 1966 y para 1970 era su modelo a seguir.

"Fue la inspiración de muchos, lo empecé a ver cuando tenía 4 años en el Mundial de 1958, a partir de 1966 lo empecé a seguir más, me acuerdo de cómo lo lastimó el portugués Joao Morais", recordó el mediocampista.

PUBLICIDAD

"Tuve la fortuna de verlo jugar en el mundial de 1970, que es de los mejores Mundiales que me ha tocado vivir, ver a la figura y al ídolo de tantos jóvenes".

Mendizábal quien fue bicampeón con Cruz Azul, dijo que siempre quiso enfrentar a Pelé y el destino se lo negó. Vistiendo los colores de la Máquina Celeste enfrentó al Cosmos de Nueva York, pero el astro se había retirado un año antes.

"Siempre quise ser Pelé, todos los de mi generación solo hablábamos de él, jugar como él era imposible, pero era motivo de inspiración".

Ya retirado, Mendizábal coincidió con Pelé en un evento realizado en México, las emociones se agolparon, en su mente ensayó todo lo que quería expresarle a su ídolo, pero cuando lo tuvo enfrente, enmudeció, no pudo emitir palabra y solo lo abrazó.

"Tenía tantas cosas que decirle porque lo admiraba tanto y no le pude decir nada, sólo lo abracé, me quedé mudo, en ese tiempo no había cámaras ni teléfono celular, pero tuve la fortuna de abrazarlo", recordó.

El también exjugador de Chivas comentó que a lo largo de los años han habido muchas comparaciones con jugadores como Diego Maradona, Leo Messi , Johan Cruyff, y consideró que ninguno habría podido hacer ese futbol de fantasía en las canchas y con el balón que le tocó jugar a O'Rei.

"Hizo goles de cabeza, de chilena con un pie con el otro, es el más completo y el mejor jugador del futbol mundial. No era muy alto pero saltaba muchísimo, hay goles donde parece que se eleva y se queda suspendido en el aire, Pelé se cuece a parte, para mí es el mejor", abundó.