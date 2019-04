Obtienen boleto a Olimpiada Nacional

Tres judocas juarenses consiguieron su pase a la Olimpiada Nacional 2019, al obtener la medalla de bronce en el Torneo ‘Tomoyoshi Yamaguchi’ que se realizó en la Ciudad de México, la semana anterior.

Flor Rosales, del gimnasio de Santa Teresa de Jesús; Alin Gardea, del gimnasio Alvídrez y Diego Torres, del dojo Evolution son los tres exponentes fronterizos que alcanzaron su pase a la justa nacional que se llevará a cabo en Colima del 22 al 25 de mayo.

Los artemarcialistas originarios de esta frontera se adjudicaron la tercera posición en la categoría Sub-15; Rosales lo hizo en la división -64 kilogramos, Gardea en -58 kilogramos y Torres en -40 kilogramos.

Además de los competidores fronterizos, la Asociación Estatal de Judo Chihuahua informó que también calificaron en la categoría Sub-15, Valentín Camacho y Roberto Domínguez, quienes igualmente finalizaron en el tercer puesto.

Hubo otros ganadores del estado, pero no calificaron a la Olimpiada Nacional, por la categoría en la que intervienen, ellos son Eduardo Candia (plata), Victoria Sauceda (bronce), Fernanda González (bronce) y David Domínguez (bronce), en la clase Pre-infantil.

El único campeón de la delegación chihuahuense fue Saúl Fernández, quien se colgó la medalla de oro en la categoría Sub-13, por lo que todavía no tiene acceso a la justa nacional.

El Torneo Tomoyoshi Yamaguchi se celebró en el Salón de Armas de la CONADE, en el que participaron 650 judocas.

“En la disciplina de judo no hay fase regional y por esa razón los ganadores del estatal asistieron a este clasificatorio nacional; los mejores de cada división quedan seleccionados, pero no fue fácil ya que al clasificatorio asisten más de 25 delegaciones”, mencionó Nicolás Segura, entrenador del equipo de Santa Teresa de Jesús.

El año pasado, luego de celebrada la Olimpiada Estatal, ya en el clasificatorio nacional solamente tres juarenses lograron su boleto.

En la Olimpiada Estatal que se llevó a cabo hace unas semanas en Hidalgo del Parral, con 24 medallas de oro conquistadas, la delegación Ciudad Juárez se proclamó monarca.

El representativo fronterizo, que contó con la intervención de medio centenar de judocas, se agenció por octava edición el primer lugar por equipos en forma consecutiva.

De las 24 medallas de primer lugar que conquistó Ciudad Juárez, nueve fueron del gimnasio Evolution, cinco de Santa Teresa de Jesús, cinco más de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dos del gimnasio Alvídrez, dos del ITCJ y uno de Tamashi.