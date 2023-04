No asegura Cocca llamado de 'Chicharito' a la Selección

CDMX.- Diego Cocca, técnico de la Selección Nacional, dijo que llamará a los jugadores que estén pasando por mejor momento para jugar el amistoso contra Estados Unidos del próximo 19 de abril, aunque reconoció que la convocatoria dependerá de los permisos que otorguen los clubes, tomando en cuenta que no es Fecha FIFA.

El seleccionador fue evasivo en dos ocasiones cuando se le preguntó si tomará en cuenta para este partido al goleador histórico del Tricolor, Javier "Chicharito" Hernández.

PUBLICIDAD

"Tengo que evaluar no solo al jugador sino también el momento que está pasando y tengo que esperar al fin de semana para poder analizar. Yo tengo comunicación con él y quiero saber si está bien, quiero escucharlo", expuso en videoconferencia.

"Tenemos en consideración a todos, tanto de la Liga como de Europa, como de la MLS, todos están en posibilidad de representar al País, también estamos claros que al no ser fecha FIFA por ahí algunos clubes no van a prestar a los jugadores, nosotros queremos convocar a los mejores para enfrentar este partido".

Cocca señaló que el amistoso contra el cuadro norteamericano es un Clásico y quiere ganarlo, por la cuota de confianza que les dará para los próximos compromisos en la Nations League y la Copa Oro.

"Comparto plenamente que la rivalidad es histórica entre Estados Unidos y México, por eso digo que es un privilegio ser parte de ella. Estamos con muchísimas ganas, motivados de enfrentar a Estados Unidos, estamos generando un contexto y una mentalidad ganadora porque ganarle a Estados Unidos, es un paso importante y una cuota de confianza, sabemos que va a ser difícil, pero nos vamos a preparar de la mejor manera", abundó.

Cocca descartó estar presionado luego de lo vivido en el duelo ante Jamaica, donde salió abucheado.

"No me siento presionado, me siento un privilegiado de poder dirigir otro partido más a la Selección, y estoy feliz", precisó.

También recalcó que se siente mexicano para vivir este Clásico con sentimiento e intensidad.

"Sí por supuesto (me siento mexicano), me siento en una posición de privilegio para poder darle este País lo que me dio como jugador, en lo familiar, en lo profesional, lo tomo con la mayor responsabilidad y alegría, y con muchas ganas de hacer las cosas bien para que la gente de México esté contenta", agregó.

Sobre Estados Unidos dijo que es un conjunto con una estructura, más allá de los nombres que tenga, sabe jugar al contragolpe, que juega intenso, que conoce de transiciones.

"Corresponde al futbol moderno y para nosotros será una prueba, tenemos que ir creciendo y preparándonos cada vez más para los equipos que vienen", subrayó.

Estados Unidos va con jóvenes

Anthony Hudson, director técnico interino de la Selección de Estados Unidos, informó que el duelo amistoso del próximo 19 de abril ante México lo disputará con una mayoría de jugadores jóvenes de la MLS.

Este duelo servirá de preparación para la Semifinal de la Nations League.

"El equipo estará compuesto por una base de los jugadores del MLS. Nos gustaría contar con los mismos jugadores que van a estar en la Nations League y Copa Oro, pero va a ser complicado al no ser Fecha FIFA. Esperamos poder incorporar algunos jugadores Sub-20, sería genial para ellos personalmente, para su valor como jugadores", detalló en videoconferencia.