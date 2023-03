Buscan deportistas tricolores el éxito fuera de México

Ciudad de México.- Salir de México ha sido una opción para varias deportistas mexicanas en búsqueda de cumplir sus sueños.

Cansada de la falta de claridad en los procesos selectivos de la Federación Mexicana de Natación, la medallista mundial Viviana del Ángel, decidió buscar una oportunidad en la Universidad de Minnesota, donde ahora es medallista en la NCAA.

La clavadista olímpica Aranza Vázquez migró a Estados Unidos para buscar una mejor vida y más fogueo competitivo en la Universidad de Carolina del Norte, donde hoy es doble campeona en la NCAA, la máxima categoría universitaria donde han surgido medallistas olímpicas como la multimedallista estadounidense Katy Ledecky.

Las deportistas migran por innumerables razones: controles técnicos a modo que no las benefician, malos manejos dentro de sus federaciones, por más fogueo, para buscar una mejor vida, para huir de la violencia digital y el ciberacoso, como el caso de la futbolista Scarlett Camberos, donde el mundo virtual se convirtió en una amenaza física.

El llamado de Estados Unidos ha sido poderoso, pero también en Uzbekistán, República Dominicana y Australia han encontrado oportunidades.

VIVE DEL ÁNGEL REALIDAD ALTERNA EN EU

Un punto en un control técnico la separó de ir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la plataforma 10 metros y ese fue el parteaguas para que la clavadista Viviana del Ángel migrara a la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos.

"Las cosas se empiezan a tornar un poco raras cuando comienzan los procesos selectivos a Tokio, y te dicen 'fíjate que tú quedaste en segundo, pero no, va a ir la del cuarto lugar. Te tocaba a ti, pero no. Soy una atleta, no una ficha que se mueve'", expuso Viviana en entrevista a CANCHA vía telefónica desde Minnesota.

Después de una travesía de un año, la medallista mundial pasó fue aceptada en la Universidad, se mudó a Minnesota el año pasado y cuenta que desde el inicio de esta temporada ha tenido un fogueo constante que necesitaba para elevar su nivel.

"Eso era algo que había dejado de tener, una competencia constante y es algo que Estados Unidos te permite y por lo que muchos atletas se vienen a estudiar acá por la competencia y el fogueo constante", expone.

Actualmente, estudia Negocios y Marketing porque sueña con tener un negocio. A su plan de entrenamiento añadió el trabajo en gimnasio con el que en México no contaba de forma estructurada y que le ha permitido tener mayor dominio de la plataforma de 10 metros, donde se convirtió en medallista de bronce en en los Campeonatos de la NCAA, la máxima categoría universitaria.

"Por la parte académica fue un esfuerzo muy grande la decisión de venirme, hablar otro idioma, estar lejos de mi familia y de mis amigos, cambiar de entrenador, de alberca, esa era lo que quería y necesitaba y esos cambios positivos me dieron ese resultado.

"Pude ver que con el entrenamiento que llevé, a pesar de combinarlo con la escuela, pude dar un buen resultado. Me di cuenta de muchas cosas de este proceso".

Por las mañanas tiene entrenamiento de pesas de 7:00 a las 8:00 horas, estudia en la Universidad hasta las 14:15 y de las 15:00 a las 18:00 horas entrena clavados.

Su próximo salto lo quiere dar a los Juegos Olímpicos París 2024, regresará a México para buscar su clasificación en los controles internos hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador, donde es medallista, y luego hacia los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

"Estoy lista, estoy preparada, he entrenado muchos años y tengo experiencia, voy a hacer lo que esté en mis manos, cosas externas relacionadas con federaciones y decisiones ya no están en mi control, pero en mí no va a quedar intentarlo. Voy a buscar ir a mis primeros Juegos Olímpicos".

'OPORTUNIDAD DE MEJORAR Y COMPETIR'

La medallista olímpica mexicana Aranza Vázquez migró a la Universidad de Carolina del Norte para competir a un mayor nivel y estudiar una carrera universitaria para expandir su visión del mundo.

"Una a de las razones más grandes por las que me vine es el poder competir, tener más experiencia. Estoy en una de las mejores escuelas del país y del mundo, no sólo lo atlético, que en algún momento se va a acabar sino tener un respaldo para cuando este periodo de nuestra vida se acabe. Acá he conocido a otras personas de muchos deportes, no solo he crecido como atleta sino también como persona", expresa Aranza a CANCHA vía telefónica desde Carolina del Norte.

Aranza formó parte de la delegación mexicana de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y el pasado fin de semana la bajacaliforniana se convirtió en la primera clavadista del programa Carolina Swimming & Diving de la UNC que logra ganar un título nacional en la modalidad de trampolín 1 metro y después se consagró con otro oro en el trampolín 3 metros.

"Estoy muy orgullosa de lo que pude lograr. Una de las diferencias más grandes es tener más oportunidades de mejorar y competir, puedes buscar cómo hacer un mejor clavado y foguearte te da más confianza en ti y sabes cómo manejar los nervios, la adrenalina y todo lo que incluye estar compitiendo en un escenario tan grande", cuenta.

Después de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se celebraron un año después por la pandemia, Aranza atravesó por una depresión post olímpica y vio esa luz al final del túnel.

"Fue un proceso largo y bastante difícil, el año pasado batallé en ser yo misma en el entrenamiento y en las competencias. Personalmente no había escuchado nada sobre esta depresión post olímpica, siento que es muy importante que yo pueda hablar de mi experiencia y demostrar que sí se puede salir, yo no sabía de nadie que hubiera pasado por esto y me sentía sola.

"Los atletas tenemos este estigma que podemos contra todo y que nada nos puede derrumbar; pero no es la realidad. Hablé con mis entrenadores y poco a poco me pude dar cuenta que no tenía que hacer algo extraordinario ni ser la mejor siempre ni ganar todas las competencias", profundiza.

Estudia Ciencias del Deporte en la Universidad de Carolina del Norte, donde está 100 por ciento becada y su objetivo es clasificarse a los Juegos Olímpicos París 2024, pero su prioridad es cuidar su salud mental durante el proceso olímpico.

"Quiero llegar a París 2024, quiero ir a Copas Mundiales, Panamericanos, Mundial y todas las competencias, pero sin cansarme mentalmente".

OTROS CASOS

Paola Pliego, esgrimista

La esgrimista mexicana representa la bandera de Uzbekistán desde 2019 luego de que no pudiera entrar competencias internacionales con México en aproximadamente tres años por fallas de las autoridades deportivas mexicanas.

Fernanda Herrera, esgrimista

La esgrimista, hermana de Paola Pliego, obtuvo en marzo la medalla de oro como naturalizada de Uzbekistán en el Campeonato Asiático, en Tashkent. La atleta de 17 años de edad se naturalizó hace 4 años por Uzbekistán, cuando tenía 13, en el mismo año en el que lo hizo su hermana.

Scarlett Camberos, futbolista

La futbolista fichó por el Angel City para huir de la violencia digital y el acoso de vivió por largos meses cuando fue jugadora de América por parte de un usuario que llegó a intimidarla cerca de su casa y el principal responsable del hackeo de sus redes sociales.

Linda Ochoa, arquera

Desde septiembre 2019 la arquera mexicana Linda Ochoa representó a Estados Unidos. La especialista en arco compuesto decidió en marzo de ese año darse de baja de la Federación Mexicana de Tiro con arco y competir por EU ante los malos manejos de su federación en México.

Jonathan Ruvalcaba, clavadista

La falta de claridad en los selectivos internos de la Federación Mexicana de Natación fue el principal motivo por el cual el mexicano Jonathan Ruvalcaba decidió naturalizarse dominicano.