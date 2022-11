Me sentí traicionado en el Manchester United: Cristiano Ronaldo

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo dijo que se sintió traicionado en el Manchester United, pues personas del club buscaron forzar su salida.

El jugador luso dio una entrevista a Sky Sports y ahí reveló que hasta el mismo entrenador, Erik Ten Hag, buscó sacarlo del equipo.

"Sí (intentaron echarme), no solo el entrenador, sino otros dos o tres muchachos del club. Me sentí traicionado", dijo el jugador de 37 años.

"No me importa. La gente debería escuchar la verdad. Sí, me sentí traicionado y sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año sino también el año pasado".

Cristiano volvió al Manchester United en el 2021 y durante el verano pasado trascendió que buscó dejar al equipo, el cual no iba a jugar la Champions League.

A la llegada de Ten Hag para esta temporada, el luso ha sido banca.

"No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti", dijo Ronaldo sobre su actual entrenador.