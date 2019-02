Me pasé de la cabeza: Caixinha

Ciudad de México— Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, reconoció que perdió la cabeza cuando se exaltó en la conferencia posterior al triunfo de La Máquina 1-0 sobre Xolos, el sábado pasado en el Estadio Azteca.

Aquella noche, el entrenador gritoneó cuando se le cuestionó si buscaría un refuerzo tras la lesión de Stephen Eustáquio, quien se lastimó en dicho duelo.

“Más allá de lo que la lesión de Stephen, que fue lo que me causó la molestia, fue todo lo que se generó de cómo llegó el jugador, que salieran otros nombres en relación al jugador y todo lo que yo hablé relativamente a ese proceso”, explicó Caixinha este viernes en La Noria.

“Me pareció de muy mala leche todo ese tema y todavía más de una lesión con la gravedad que sufrió, y estoy acá para defender a la institución, en el año que estoy aquí fue la primera vez que me pasé de la cabeza en ese sentido, hay que tener ese control, pero si hay algo que no tolero es la falta de ética”.

El luso dejó claro que no se ofusca con los 5 lesionados que tiene y espera un duelo difícil ante el León, mañana en el Estadio Nou Camp.

“Tengo muy claro que los que están son los que están vivos, los que no están no podemos contar con ellos; no creo que León viene de menos a más, León empezó muy bien el torneo”, apuntó.

“Es muy importante el partido que vamos a tener con León, es una aduana que me gusta mucho jugar en ese estadio, es un estadio, una ciudad muy futbolera, lo que preparamos a lo largo de esta semana por lo que fueron estas bajas, en particular la de Pablo, tuvimos que encuadrar algunas cosas defensivamente”.

Caixinha reafirmó la fe que tiene en sus delanteros Milton Caraglio y Martín Cauteruccio, siendo este último del que confía le anotar· mañana a los Panzas Verdes.

“En la rueda de prensa pasada yo dije que confiaba muchísimo en nuestros delanteros y sigo teniendo total confianza en ellos, creo es un tema de contundencia y momentos, y los únicos goles que tienes abogados los anotó solamente un único jugador: Elías (Hernández)”, detalló.

“Tenemos muy claro que nuestros medios que trajimos para este torneo también te van a dar más goles y te van a dar calidad en servir a tus delanteros, y me voy a arriesgar que mañana Caute va a marcar”, finalizó el entrenador celeste.