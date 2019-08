'Los flojos también ganan'

Perú— Los flojos también sueñan y Kevin lo hizo muy alto para convertirse en doble campeón panamericano y conseguir plaza olímpica para México a Tokio 2020.

"Otro sueño logrado, la verdad soñaba con ir a unos Juegos Olímpicos, pero no soñaba con estar en Tokio por cosas que me decían 'no puedes, sólo ganas por suerte, eres muy flojo' y no sé porque dicen que si eres flojo no puedes lograr algo, yo creo que sí soy flojo, me tienen que estar arreando, pero soy de los que me dicen que haga 5 y hago 3, pero los hago bien, estoy seguro que los hago bien", confesó el nuevo rey de la plataforma.

Con 18 años, Berlín se consagró en una prueba dominada en la última década por los medallistas olímpicos Iván García y Germán Sánchez.

"Estoy logrando mis sueños, mis objetivos, se veía que estaba temblando en el parado de manos, sentía que me iba a caer la verdad, pero al momento de hacerlo sólo confié en Dios y sabía que podía lograrlo, en la Preliminar mi quinto clavado no me salió muy bien, pero sentía que me iba salir", contó.

Tras los dos títulos panamericanos y la plaza olímpica, Kevin Berlín, recibirá una beca de 24 mil pesos por parte de Conade, información que le anunciaron al clavadista al término de su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.