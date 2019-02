Llegan Charros a Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá— Los Charros llegaron anoche a Panamá, en donde hoy a las 18:00 horas debutan en la Serie del Caribe 2019.

Con varias horas de viaje y luego del abanderamiento en el Centro de Alto Rendimiento de la CDMX, el equipo representativo de México arribó en grupos al hotel de concentración, ubicado aproximadamente a 20 minutos del Estadio Rod Carew, donde del 4 al 10 de febrero se jugará la edición 61 del clásico caribeño.

El encargado de abrir el primer juego ante los venezolanos Cardenales de Lara será el zurdo Orlando Lara, quien reconoció sentir más gusto que responsabilidad al ser considerado por el manager Roberto Vizcarra para subir a la loma en la jornada inaugural.

“Es una experiencia nueva para mi, vengo con muchos ánimos de apoyar a mi equipo. Queremos hacer un buen papel”, comentó Lara.

“Más que nada es gusto y me siento contento por la oportunidad de abrir el primer juego, voy a tratar de hacer lo que hice en la temporada, no hacer algo diferente a lo que venía haciendo”.

Después de Lara, la rotación de México será con Will Oliver, Manny Barreda y Marco Tovar.



Ganar: convicción y tradición cubana

Que a los cubanos nadie les pregunte si vienen a buscar algo que no sea el trofeo.

Los Leñadores de Las Tunas llegaron ayer a Panamá para tener su primera participación en la Serie del Caribe, que arranca hoy a las 13:00 horas en el Estadio Rod Carew.

“Los Leñadores sí vienen por primera vez, pero hay jugadores que tienen años de experiencia participando en Series Nacionales y Series del Caribe. La posibilidad del campeonato siempre estará en el deseo, la motivación, quizás el entrenamiento, pero sobre todo en la preparación y la motivación de enfrentar cualquier dificultad que se presente”, comentó Leonardo Goire, jefe técnico del beisbol cubano.

“Cuba siempre va por ganar, es nuestra tradición, nuestra convicción, el compromiso con nuestro pueblo”.

El conjunto cubano está ubicado en el Grupo A, junto con México (Charros de Jalisco) y Venezuela (Cardenales de Lara), pero descansará en la primera jornada y un día después debutará, ante la novena de Jalisco.

Sobre el hecho de rescatar esta Serie del Caribe, que iba a jugarse en Barquisimeto y se trasladó a Panamá, Goire dijo que Cuba siempre apoyará a Venezuela.

“Nosotros siempre estaremos al lado de la verdad y Venezuela, para nosotros, es un país con el que estamos identificados. Donde esté Venezuela, luchando, ahí estará Cuba, porque defendemos la razón y tenemos la convicción como latinoamericanos y caribeños”, señaló el directivo.