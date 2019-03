Llega Odell Beckham Jr. a los Cafés

Cleveland.- Los Cafés de Cleveland acordaron adquirir al receptor estelar Odell Beckham Jr., procedente de los Gigantes de Nueva York, informaron ayer dos personas familiarizadas con el espectacular canje.

Cleveland cederá una selección de primera ronda y una de tercera ronda del Draft de 2019 junto con el safety Jabrill Peppers a los Gigantes por Beckham, uno de los mejores jugadores de la NFL, aseguró la gente que habló ayer con The Associated Press en condición de anonimato porque las reglas de la Liga prohíben a los equipos anunciar canjes hasta hoy a las 4 p.m.

El acuerdo está condicionado a que ambos jugadores aprueben los exámenes médicos.

Con los Cafés, Beckham se reunirá con el receptor Jarvis Landry, su compañero en LSU. También le da al mariscal Baker Mayfield un blanco de élite, y su llegada convierte a los Cafés, que la temporada pasada terminaron con foja de 7-8-1 luego de no ganar un solo partido en 2017, en un contendiente legítimo al campeonato.

Los rumores sobre un canje de esta índole habían circulado durante semanas. Varios jugadores de los Cafés halaron en las redes sociales de una transacción relevante por parte del gerente general John Dorsey.

La operación llegó, y derivó en la incorporación de una gran estrella con la que Dorsey busca acelerar la reconstrucción de Cleveland para que gane más a menudo. Los Cafés no avanzan a los playoffs desde 2002.



Retienen Acereros a Shazier

Pittsburgh.- Ryan Shazier seguirá como miembro de los Acereros de Pittsburgh en 2019, mientras continúa su recuperación de una lesión en la espina dorsal.

El equipo pospuso el contrato del linebacker para la próxima temporada, lo que significa que seguirán vigentes los términos de su convenio del 2018. Shazier no jugó la campaña anterior mientras se recuperaba de una la escalofriante lesión sufrida el 4 de diciembre de 2017 en Cincinnati.

El acuerdo permite a Shazier continuar gozando de la cobertura médica y le proporciona otra temporada para su pensión de la Liga.