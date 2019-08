Listo para la batalla

Una de las caras nuevas que ha presentado Indios en este Campeonato Estatal de Beisbol es el jardinero izquierdo Diego Ramírez, un joven juarense de 21 que se ha convertido en un toletero de confianza para el manejador Eduardo Rivera por su seguridad en la caja de bateo.

Practicante de este deporte desde los tres años de edad en la Liga Villahermosa e impulsado por su padre para experimentarlo, Ramírez Castañeda logró convencer al manejador Rivera y se adueñó de la titularidad en la recta final del campeonato debido a su gran juego ofensivo.

“Simplemente hay que tratar de divertirse y dar lo mejor de ti. Cada día me he sentido mejor, voy de menos a más y me siento muy bien”, declaró el jugador de 21 años.

El juarense ha participado en cuatro de los cinco juegos de playoffs que han disputado los Indios y es uno de los peloteros que más ha anotado carreras en esta instancia, con seis, junto con James Cubillos y Yahir Gurrola, con 14 y seis respectivamente.

Ramírez aseguró que se encuentra listo para encarar estos dos primeros duelos en casa ante los Mazorqueros de Camargo en la antesala de la final del campeonato.

“Me siento muy fuerte y preparado, con ganas de jugar ya. La armonía en el equipo es algo que no se ha notado en otros años”, mencionó.

Además, el jugador de la tribu habló sobre el rival y espera hacerle daño al pitcheo de Camargo, equipo en el que juega el lanzador juarense y exjugador de Indios Aarón Aguilar.

“A Aarón ya lo conocemos, sabemos más o menos cómo tira, también él sabe más o menos cómo bateamos, pero a divertirnos”, dijo el jardinero de los Indios. Ésta será la segunda ocasión en que Ciudad Juárez y Camargo se enfrenten en una semifinal estatal. La única vez que se han enfrentado estos equipos fue en el 2000, cuando los Indios vencieron en seis juegos a los Mazorqueros y posteriormente se proclamaron campeones al derrotar a los Dorados de Chihuahua en la final.

El primer juego de la serie de semifinales entre Indios y Camargo arrancará hoy en punto de las 19:30 horas del día en el estadio Juárez; el segundo compromiso será mañana sábado a la misma hora.