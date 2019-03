Les cae la noche

Los Bravos de Juárez facturaron su cuarta derrota en el Ascenso MX, tercera como visitantes, y se mantienen fuera de zona de clasificación en el Clausura 2019, al caer anoche dos goles por uno ante Atlético Zacatepec.

Con los mismos once jugadores que comenzó el partido ante Celaya la jornada anterior aquí en la frontera, el conjunto juarense no pudo repetir la victoria y se quedó estancado en 10 unidades.

En los albores del encuentro Bravos se salvó de la anotación en el cobro de una falta. En el viaje de la pelota Enrique Palos no rechazó de forma correcta y la dejó franca a un atacante de Zacatepec, pero para fortuna del cuadro fronterizo el disparo fue desviado a tiro de esquina por el mismo arquero.

Con una presión alta que ejerció el cuadro local, la zona baja de Bravos estuvo bastante ocupada en los primeros 15 minutos de partido, que trataba de tomar aire abriendo la cancha y dándole circulación a la pelota.

Al minuto 24 el brasileño Leandro Carrijo reventó la pelota en la horquilla de la puerta defendida por Héctor Hernández, en un derechazo desde fuera del área; el rebote le quedó a Flavio Santos, pero su disparo se fue por un costado y el cero por cero se mantuvo en el ‘Coruco’ Díaz.

Después de salvarse, al 30 de acción, el conjunto de Zacatepec abrió el marcador por conducto del ecuatoriano José Cortez, quien aprovechó una pelota que rebotó en un defensa de Bravos.

El sudamericano tomó la esférica en la media luna del área grande, condujo un par de metros y sin pensárselo mucho sacó punterazo de derecha para dejar como un simple espectador al portero Palos.

Zacatepec buscó sacar provecho del momento anímico y siguió taladrando la defensa del equipo juarense, pero el cancerbero tuvo oportunas apariciones a disparos de media y larga distancia.

Un desafortunado desvío de Jonathan Lacerda, que intentó despejar un centro que venía por derecha, le dejó una pelota franca a Kevin Magaña, quien cerró por izquierda y puso el dos por cero, al minuto 41, pese a que Palos, en su trayectoria de cobertura, tocó la esférica.

Bravos pudo descontar al 53 de acción en un lejano disparo de Gabriel Hachen, pero el arquero Hernández alcanzó a arañar la pelota y esta se estrelló en la base del poste.

Al minuto 69 Rafael Ramazotti ingresó al partido y por primera ocasión en el torneo, desde que llegó a Bravos, hizo mancuerna en el ataque con Leandro Carrijo.

En una jugada que Ramazotti peleó y ganó por arriba, Carrijo Silva recibió falta dentro del área y él mismo pateó desde el manchón penal y acercó a Bravos al 86 de acción, pero no hubo tiempo para más y el revés fronterizo se consumó.