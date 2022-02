Juan Toscano; ¡clavado en la historia!

Cleveland.- El ala Obi Toppin, de los Knicks de Nueva York, se convirtió en el rey de las volcadas del Juego de las Estrellas de la NBA superando en la final al mexicano Juan Toscano-Anderson, de los Guerreros de Golden State.

Toscano-Anderson, nacido en Oakland, California, fue el primer jugador seleccionado nacional por México en participar en el fin de semana del All-Star, luciendo los colores de la bandera de ese país en la parte trasera de su uniforme y en los tenis.

Al saltar a la pista de Cleveland, el alero pidió al mítico Julius Erving, uno de los cinco miembros del jurado, que le firmara la pelota de su primera volcada.

Con ella, Toscano saltó sobre su compañero Andrew Wiggins y machacó el aro en una acción que recibió 44 de 50 puntos.

Con Steph Curry, la estrella de los Guerreros, animándole de pie en la grada, Toscano-Anderson sumó 43 puntos en su segundo intento con una volcada a la media vuelta y aro pasado que le dio el pase a la final.

Juan Toscano, por los aires, con motivos tricolores. Foto: Reuters

Entre sus competidores, Toppin se ganó el otro boleto a la final con un total de 90 puntos y una volcada en la que se pasó la pelota detrás de la espalda.

Los otros dos participantes del concurso de clavadas, los jóvenes Cole Anthony, del Magic de Orlando, y Jalen Green, de los Rockets de Houston, se despidieron con una decepcionante actuación.

En la final, Toscano-Anderson arrancó con unos escasos 39 puntos en una clavada de perfil a una mano.

Toppin tomó ventaja con 45 puntos y obligó al jugador de los Guerreros a arriesgar en el segundo y último intento.

Obi Toppin se llevó el trofeo a la Gran Manzana. Foto: Reuters

El mexicano buscó sin éxito una volcada pasándose la pelota por debajo de las piernas y machacando de espaldas, pero liquidó los intentos permitidos.

Acariciando el triunfo, Toppin sentenció la final con una volcada en la que se pasó la pelota por debajo de las piernas y tocó el tablero antes de machacar.

Toscano-Anderson, de 28 años y 1.98m de altura, aterrizó en la NBA en 2020 sin pasar por el Draft y tras una larga carrera en la liga mexicana y la selección tricolor de basquetbol.

"Siempre es importante para mí (representar a México) porque es la mitad de lo que soy y ahí empezó mi carrera. Esa liga (la mexicana)me dio una oportunidad. No estaría aquí si no hubiera jugado en esa liga”, agradeció.

"Fue emocionante formar parte de esto, es algo grande que he visto desde que tomé un balón de basquetbol”, declaró. “Estoy feliz. El segundo puesto no está mal. No es el primero, pero no está mal”.

En su tercera temporada con los Guerreros, Toscano promedia 4.5 puntos y 2.6 rebotes en 14.5 minutos por noche.