Indios UACJ, al US Open

El Diario



Con el entrenador Mario Romero a la batuta, Laura Ovalle, Alondra Duarte, Irán Díaz e Ismael Ruiz, artemarcialistas de Indios UACJ participarán en el U.S Open Championships, que se realizará en Las Vegas, Nevada, del 27 de febrero al 3 de marzo.

“Dentro de los abiertos internacionales el US Open es el más importante que hay en el mundo, ya que es una competencia donde los seleccionados nacionales están prácticamente forzados a ir para sumar puntos y posteriormente aspirar a representar a su país. Este evento es una garantía de gran nivel”, destacó Romero.

Laura Ovalle, quien cumple su segundo año con la UACJ, llega como una seria candidata para subir al podio.

En su primera Universiada Nacional, en Toluca, consiguió la medalla de oro, presea que le dio el pase a los Juegos Panamericanos Universitarios, en Brasil, donde también fue medallista de oro con los colores de México. Misma situación ocurre con Irán Díaz, quien también se adjudicó el metal dorado en el nacional universitario 2018 y posteriormente se colgó el oro en Brasil.

Con cartas de presentación un poco más discretas, Alondra Duarte estará en el Abierto en Estados Unidos, como medallista de bronce en ‘UAEM 2018’.

“Los muchachos no son seleccionados nacionales de Federación, pero tienen bastante experiencia, han estado agarrando muy buenos resultados; confío en que podemos colarnos al medallero”, mencionó Romero Küchle.

Después del abierto, el equipo de la máxima casa de estudios de esta ciudad, estará en la Universiada Estatal, que tiene fecha para realizarse del 21 al 24 de febrero, en la capital del estado.

“Como la UACH tiene sembrado a sus atletas, nosotros lo único que vamos a hacer es una evaluación para ver quién se gana el otro lugar, a reserva de que entren otras universidades, que hasta el momento no han confirmado.

Estamos a la espera de saber si hay competencia o solamente habrá una evaluación”, señaló.

La Universiada Regional se llevará a cabo en Chihuahua, por esa razón la UACH ya tiene sembrado a uno de sus atletas. Para el mes de abril el equipo de la UACJ tiene contemplado asistir al Abierto de México.

Además de los cuatro integrantes de la UACJ, Romero llevará al US Open a otros atletas, entre ellos Luis Salazar y Emiliano Huerta.