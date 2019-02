Indios UACJ, a un paso de CONADEIP

A falta de la firma de Juan Ignacio Camargo, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el equipo de futbol americano Indios de la citada institucion educativa participará en la Conferencia Premier 2019 de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP), donde ha sido preaceptado para competir a partir del seis de septiembre entrante.

Efectuada el viernes la VIII Asamblea General de Futbol Americano de la CONADEIP, en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, en el marco de los festejos de los primeros 10 años de la citada conferencia, destacó la inclusión de los Indios de la UACJ en el Grupo Libertad.

Con ello, serán once equipos los que participen durante la próxima temporada.

Pese a que la liga dio a conocer ya el calendario de juegos y marca la visita de los Indios a los Cimarrones UABC, en la fecha señalada, una fuente cercana a las negociaciones comentó que por parte de la universidad aún no se define la participación de la tribu en esta liga. Ello, debido a que Camargo Nassar aún no ha estampado su firma que daría luz verde a la participación del conjunto en el referido circuito. Los equipos fueron distribuidos en dos grupos: Independencia y Libertad.

Borregos Toluca, Aztecas de la UDLAP, los Borregos Monterrey, los Borregos México, los Borregos Guadalajara y los Borregos Puebla jugarán en el primero de ellos.

En el Libertad competirán Indios UACJ, los Potros del ITSON, los Cimarrones de la UABC, los Zorros del CETYS Mexicali y los Borregos Querétaro.