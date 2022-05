Indios, brillen

Que Ciudad Juárez no cuente con salida al mar no es impedimento para que el torneo de voleibol de playa de la Universiada Nacional 2022 se desarrolle en esta frontera; disciplina que hace su aparición en esta justa universitaria a partir de hoy jueves en un par de canchas adaptadas en el Complejo UACJ.

La escuela anfitriona competirá en ambas ramas. La tripleta femenil está conformada por María José Bautista, Virginia Manríquez y Leslie Reyes, todas dirigidas por Miguel Rubio. El conjunto varonil está integrado por Juan González, Froylan Carrillo y Jesús Carbajal, comandados por Eleazar Cruz.

La arena y la red arderán a partir de las 8:00 am con los primeros partidos del día. Cabe señalar que Los partidos de voleibol de playa inician a partir de las 8:00 am y no tienen horario fijo (con excepción del primero del día) y estarán sujeto a cambios, ya que se disputarán uno tras otro.

Los dos equipos de la UACJ están programados para jugar el quinto partido del día de cada rama en su debut, por lo que aproximadamente jugarán a las 10:30 am su primer duelo. El equipo femenil debutará frente a la Universidad Autónoma de Occidente (UADEO) de Sinaloa y el varonil contra la Universidad Autónoma de Sinalia (UAS).

En su segundo encuentro de la fase de grupos las Indias jugarán hoy contra la Universidad Montrer (UNIMO) en el juego 14 del día (aproximadamente a las 3:00 pm). Los Indios enfrentarán a la Universidad Anáhuac de Puebla (UAP) en la jornada dos, también en el juego 14 del día de la rama varonil (3:00 pm aproximadamente).

“Buscaremos trascender también en playa, las jugadoras son novatas, será la primera ocasión que jugarán playa, pero todo es adaptación y esperamos dar la sorpresa”, comentó Miguel Rubio, quien también es el entrenador de la UACJ en voleibol sala.

Las tres jugadoras del equipo femenil formaron parte del conjunto que representó a la escuela juarense en voleibol sala y el entrenador tuvo que seleccionar sólo a tres integrantes para esta disciplina.

“Movilidad, control de balón y altura, para el momento de bloquear, fueron las características que busqué para formar el equipo”, explicó el coach de las Indias.

Las altas temperaturas podrían ser un factor en esta disciplina, pues los jugadores deberán soportar la arena caliente con pies descalzos para disputar los encuentros.

“El clima no es pretexto, a todo mundo nos va a afectar igual y aquí el que se adapte mejor será el que obtenga mejores resultados”, declaró Rubio.

Serán tres días de actividades en esta disciplina. Mañana viernes se jugará la última jornada de la fase de grupos y el sábado serán las semifinales y las finales, que determinarán a los medallistas.

EQUIPOS UACJ

VOLEIBOL PLAYA

Femenil

- María José Bautista

- Virginia Manríquez

- Leslie Reyes

Entrenador: Miguel Rubio

Varonil

- Juan González

- Froylan Carrillo

- Jesús Carbajal

Entrenador: Eleazar Cruz

PARA HOY

UADEO vs UACJ

Grupo C – Femenil

Hora aproximada: 10:30 am

(Quinto juego femenil del día)

Cancha 1

Complejo UACJ

UAS vs UACJ

Grupo A – Varonil

Hora aproximada: 10:30 am

(Quinto juego varonil del día)

Cancha 2

Complejo UACJ

UNIMO vs UACJ

Grupo C – Femenil

Hora aproximada: 3:00 Pm

(Juego 14 femenil del día)

Cancha 1

Complejo UACJ

UAP vs UACJ

Grupo A – Varonil

Hora aproximada: 3:00 Pm

(Juego 14 varonil del día)

Cancha 2

Complejo UACJ

TOME NOTA…

