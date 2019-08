Indios, a uno de la final

El Diario



Luego de 21 horas de postergación se reanudó y concluyó el cuarto juego de la serie de semifinales entre Indios de Juárez y Mazorqueros de Camargo, en el que los fronterizos se impusieron 8-3 y están a una victoria de llegar a la final del campeonato.

Un juego accidentado por cuestiones extradeportivas, el sábado por la lluvia y ayer por falta de electricidad en el Estadio Alonso Ronquillo, fue el que Indios y Mazorqueros desarrollaron en dos días.

Las primeras dos carreras del encuentro se derivaron por lo que realizó la tribu el sábado antes de que se suspendiera el encuentro, pues se reanudó con dos outs en la parte alta de la primera entrada con hombres en la antesala y en la intermedia por parte de los Indios.

Yahir Gurrola soltó un batazo de hit que remolcó las carreras de James Cubillos y Miguel Rodríguez para poner adelante a la escuadra aborigen 2-0 en el primer capítulo.

El descuento de los locales llegó también en la primera entrada con un roletazo de Héctor Cano, que empujó la carrera de Alexis Facundo y el score señalaba 2-1, aún a favor de la tribu.

La pizarra volvió a moverse hasta la parte baja de la sexta entrada cuando los Mazorqueros lograron darle la vuelta al pizarrón con un cuadrangular de José Luis Zubía, que se llevó por delante a Jesús Ramírez para poner el juego 3-2.

Cuando los Indios se preparaban para abrir el séptimo rollo los umpires decidieron suspender el encuentro por unos minutos, debido a que las torres de luz del estadio no se encontraban totalmente encendidas. Luego de 20 minutos de pausa, el partido se reanudó por segunda ocasión.

Saúl Vázquez ya no regresó al montículo en la séptima entrada para lanzar por los Mazorqueros y dejó el juego ganado a su relevista Jacinto García.

Lo mismo ocurrió con Jesús Huerta, quien ya no salió al diamante en el cierre del séptimo rollo y Gonzalo Ochoa fue el encargado de cerrar el juego en el montículo por los Indios.

Jonathan Frutos relevó a Jacinto García en la octava entrada y generó un wild pitch cuando César Cano se encontraba en la antesala y logró aprovecharlo para dejar su huella en la goma y empatar 3-3 el juego.

El poder ofensivo de la tribu se hizo presente en ese mismo rollo con cinco carreras más para completar el rallie de seis carreras para finiquitar el encuentro y sellar la victoria. (Alfonso Ocón)