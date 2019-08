Hunde Guerrero a Yanquis

Toronto.- Vladimir Guerrero Jr. bateó un triple de dos carreras en el séptimo, que le dio a los Azulejos de Toronto la ventaja definitiva para vencer ayer 5-4 a los Yanquis, la segunda derrota seguida de Nueva York tras hilvanar su mejor racha de la campaña con nueve victorias.

De vuelta tras una lesión, el dominicano Gary Sánchez sacudió un jonrón solitario para los Yanquis y el colombiano Gio Urshela añadió un cuadrangular de dos carreras.

Los Azulejos perdían 4-3 en el séptimo cuando Bo Bichette negoció un boleto con un out ante Adam Ottavino, Cavan Biggio siguió con un sencillo y el dominicano Guerrero conectó por la raya de primera base rumbo a territorio de foul. El jardinero derecho Aaron Judge midió mal la pelota contra el muro, y Guerrero llegó quieto a tercera para el primer triple de su carrera.

Nueva York se puso arriba gracias al elevado de sacrificio de DJ LeMahieu en la parte alta del séptimo, pero Ottavino (5-4) no pudo preservar la ventaja. El derecho permitió una carrera por primera vez en 16 apariciones.

Jason Adam (1-0) trabajó 1 1/3 innings para su primera victoria en Grandes Liga y Derek Law sacó outs para su tercer salvado en tres oportunidades.

El dominicano Teoscar Hernández aportó un jonrón de tres carreras los Azulejos, que la han desapareció en 15 juegos consecutivos.



Ligan Mets la octava

Nueva York.- El venezolano Luis Guillorme no pudo tener un momento más oportuno para conectar el primer jonrón de su carrera –el batazo que empató el juego al abrir el octavo– J.D. Davis añadió un elevado de sacrificio para tomar la delantera y los Mets de Nueva York volvieron a remontar al vencer 4-3 a los Nacionales de Washington y conseguir su octava victoria consecutiva.

Los Mets han ganado 15 de 16 juegos, y atraviesan su mejor racha desde un tramo de 16-1 en 1990. Se pusieron a medio juego detrás de Washington por el primer comodín de la Liga Nacional e irán por la barrida en la serie de tres juegos hoy.

El dominicano Juan Soto puso a Washington arriba 3-2 con su segundo jonrón del juego en el octavo, pero Guillorme –un infielder suplente– replicó ante el relevista dominicano Fernando Rodney con su primer inning en la parte baja del episodio. Guillorme bateaba para .192 en 56 juegos en Grandes Ligas.

Luego que dos Mets más se embasaron ante Rodney (0-5), Daniel Hudson entró a relevar. Sacó un out y dio el boleto intencional a Pete Alonso. Davis elevó a lo profundo del bosque derecho para remolcar a Joe Panik para adelantar a los Mets.

En el día que cumplió 32 años, el venezolano Wilson Ramos conectó un jonrón solitario.

Fue el segundo salvamento consecutivo malogrado por el bullpen de Washington. Su cerrador Sean Doolittle permitió cuatro carreras en el noveno inning en la derrota 7-6 el viernes.



Filis 1, Gigantes 3

San Francisco.- Jeff Samardzija lanzó pelota de dos hits en ocho innings, Evan Longoria y Kevin Pillar sacudieron sendos jonrones y los Gigantes de San Francisco doblegaron 3-1 a los Filis de Filadelfia.

Samardzija (9-9) toleró una carrera, ponchó a cinco y no dio boletos. Retiró a 20 en fila tras permitir un jonrón solitario a Corey Dickerson con dos outs en la parte alta del primer episodio. La racha de Samardzija culminó con el sencillo del venezolano César Hernández con un out en el octavo.

Vince Velásquez (4-7) permitió tres carreras en cinco innings en los que recibió tres hits.

Pillar jonroneó al abrir el quinto ante Velásquez para darle a San Francisco la ventaja 3-1. Los Gigantes se fueron arriba 2-1 con el jonrón de dos carreras de Longoria ante Velásquez en el segundo.

Will Smith permitió un hit y dio un boleto en el noveno, pero el cerrador de los Gigantes logró conseguir su 28vo salvado en 30 intentos.



Angelinos 12, Medias Rojas 4

Boston.- Mike Trout bateó el primer jonrón de su carrera en el Fenway Park y los Angelinos de Los Angeles rompieron una racha de ocho derrotas al triturar 12-4 a los Medias Rojas de Boston.

Justin Upton añadió un jonrón de tres carreras en el primer inning.

Con su batazo que viajó 428 pies sobre el Monstruo Verde en el sexto inning, Trout ha conectado de cuadrangular en todos los estadios de la Liga Americana. Llevaba 21 juegos en Boston sin sacarla.

Trout fue reemplazado en el séptimo, luego de recibir un pelotazo en el hombro previo en el juego.

Taylor Cole (2-3) lanzó 1 2/3 innings en relevo sin permitir carreras para llevarse la victoria.

Rick Porcello (10-9) cargó la derrota, luego de permitir ambos jonrones.



Reales 7, Tigres 0

Detroit.- Mike Montgomery recetó 12 ponches en siete innings, el mayor total en su carrera, y los Reales de Kansas City blanquearon 7-0 a los Tigres de Detroit.

El cubano Jorge Soler disparó un jonrón y anotó dos veces para los Reales, que habían perdido seis de siete. Soler llegó a 33 jonrones en la campaña.

Los Tigres buscaban hilvanar tres victorias seguidas por primera vez desde el 28-31 de mayo, ante los Orioles y Bravos.

Montgomery (2-5) se apuntó su primera victoria del año como abridor, al permitir cuatro sencillos sin conceder boletos.