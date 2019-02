¿Hora de que Panamá sea admitida?

Panamá— Manny Corpas sonríe cuando habla de cómo Panamá armó su equipo de emergencia para jugar la Serie del Caribe de beisbol, que marcaba el regreso de este país al torneo desde 1960.

Corpas cuenta que estaba en Brasil en el campeonato Panamericano de beisbol cuando lo llamaron para que participase. Panamá quedó albergando de último momento la serie después de que le fue retirada a Venezuela, a raíz del agravamiento de la crisis política en esa nación sudamericana.

“La verdad fue un proceso de ya para ya”, dijo el veterano cerrador y ex Grandes Ligas panameño. “Yo dije ‘no creo que tenemos nivel para participar con esa clase de equipos’, pero nos callaron la boca los muchachos. Hemos abierto ojos para el futuro”.

Representada por los Toros de Herrera, el campeón de la más reciente edición del emergente torneo profesional de béisbol panameño, los anfitriones echaron por tierra todos los pronósticos, al derrotar en su debut a las Estrellas Orientales de República Dominicana 4-2 y luego, en una espectacular remontada, vencer a Puerto Rico y sus Cangrejeros de Santurce, 8-7.

Cayeron en la víspera en su segundo partido contra los dominicanos 5-3, pero ayer se impusieron a Puerto Rico 1-0 en el cierre de la ronda de grupo para avanzar a la disputa de la final contra Cuba.

Independientemente si gana o no la serie, Panamá ha dejado una buena sensación entre los participantes y ha demostrado que tiene la capacidad de armar un equipo que puede competir contra rivales del beisbol profesional del Caribe y ser un factor que lo ayude a su posible admisión de forma permanente.

“Eso habla muy bien del carácter del pelotero panameño, del equipo que formó”, dijo a The Associated Press el manager de los Charros de Jalisco, Roberto Vizcarra, para quien Panamá muy bien puede aspirar a seguir compitiendo. “Nadie piensa que es el patito feo. Si analizas el roster de Panamá, vemos a peloteros que han jugado mucho tiempo en México, Puerto Rico o Dominicana”.