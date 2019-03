Hardaway se siente como en casa

“Esta es como una segunda casa para mí”, dijo Tim Hardaway, exjugador del equipo de basquetbol de UTEP y exestrella de la NBA, al llegar anoche al aeropuerto de El Paso.

Esta noche, Hardaway estará presente en el partido entre los Mineros y los Blue Raiders de Middle Tennessee en el Don Haskins Center.

“Aquí es donde realmente mi carrera empezó, ya saben, jugando el basquetbol, aprendiendo a jugar basquetbol con Don Haskins, el gran miembro del Salón de la Fama. Sin haber venido aquí, sin haber estado aquí en UTEP, viniendo de una gran ciudad, con la manera en que la gente aquí me abrió sus brazos, sus familias, me abrazaron, la manera en que me arroparon, nunca lo hubiera logrado de la manera en que lo hice y cómo jugué en la NBA”, dijo el exintegrante de los Guerreros de Golden State, el Heat de Miami, los Mavericks de Dallas, los Nuggets de Denver y los Pacers de Indiana en la NBA.

“Así es que siempre es agradable regresar, siempre agradable ver a los viejos amigos, es emocionante, sé que será emocionante regresar al Don Haskins, ya saben, simplemente estoy contento de venir y me encanta venir, amo a UTEP y amo a El Paso”, afirmó.

Durante su corta visita a El Paso, Hardaway hablará con los jugadores de UTEP y adelantó que una de las cosas que les dirá es que deben de tener confianza en ellos mismos y en lo que hacen para poder sobresalir.

“Simplemente les voy a decir que tengan confianza, juega como sabes jugar, tienes que confiar en tus instintos, confiar en lo que haces en la cancha cada temporada, confiar en tu entrenador, en tus compañeros de equipo, tienes que confiar en el plan de juego, tienes que salir y confiar en lo que haces”, señaló.

En su opinión, para que UTEP regrese al nivel que tuvo en el tiempo que él jugó aquí, deben darle la oportunidad al actual entrenador Rodney Terry, pues éste apenas ha sido su primer año al frente de la escuadra picapiedra.

“Primero que nada le tienen que dar la oportunidad al coach, éste es su primer año, tienes que darle por lo menos tres o cuatro años para que implemente su sistema y que los chicos entiendan lo que él quiere, lo que pueden hacer, éste es su primer año, denle chance. Tienen que confiar en él y darle tiempo, es un ganador comprobado, ha llevado equipos al Torneo de la NCAA, simplemente es su primer año, está implementando un nuevo sistema aquí y los chicos no están acostumbrados al sistema, se tienen que acostumbrar, y creo que va a hacer un gran trabajo y va a llevar al equipo a aquel nivel en el que estábamos en los ochenta y principios de los noventa”, afirmó.

De los consejos que en su tiempo de jugador en UTEP recibió del legendario entrenador Don Haskins, Hardaway dijo que fueron muchos, “pero él siempre decía ‘Tim, para tener éxito en la vida tienes que tener confianza en ti mismo, creer que eres capaz de hacer lo que sea, de dirigir al equipo, ser un líder del equipo, ser un líder en el trabajo, crear una familia, estar seguro de que tus hijos están bien, asegurarse de que reciban los valores de la vida y entender qué es lo que ellos tienen que hacer para crecer y ser ciudadanos exitosos’”, declaró.

Agregó que ‘El Oso’ Haskins siempre los quiso ver triunfar dentro y fuera de la cancha.

“Cuando te ibas de la ciudad y regresabas y te sentabas a hablar con él tres, cuatro, cinco horas, entendías que fue un gran hombre, que te apoyó desde el primer día que firmaste aquí, eso es grandioso”, finalizó.