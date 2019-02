Gana Rostockyj etapa del tour Tuff Hedeman

Cody Rostockyj, de Lorena, Texas, tuvo que esperar la monta del último jinete para confirmar su triunfo, pero para su buena suerte esa espera no fue muy larga, pues Roscoe Jarboe duró solamente 2.94 segundos sobre el toro Off the Rezz y de esa manera Rostockyj ganó anoche la tercera etapa del Tour de Monta de Toro Tuff Hedeman 2019, ante un lleno total en el Coliseo de El Paso.

Rostockyj fue el primero en probar suerte sobre el toro Dirty Little Secret, completó los ocho segundos de rigor y sumó 88.5 puntos en la primera ronda.

A la segunda fase avanzó como quinto lugar y una vez más volvió a registrar ocho segundos sobre el animal, lo que le valió sumar 86.50 para meterse a la final con un total de 175 unidades en segundo lugar.

A esa etapa final también llegaron Laramie Craigen con 91.50 puntos, JT Moore con 174.50 y Jarboe con 179.

Craigen fue el primero en buscar puntos en la última etapa, pero solamente duró 4.63 segundos sobre el toro, con lo que dejó ir la oportunidad de pelear por los 30 mil dólares de premio para el ganador.

Fue el turno de JT Moore, que sobre los lomos de Fatboy duró 3.46 segundos, quedando igualmente eliminado.

El tercero en probar suerte en la fase final fue Rostockyj, que demostró su calidad al aguantar ocho segundos por tercera ocasión en la noche, al tiempo que le dejaba un duro paquete a Jarboe.

Jarboe, de New Plymouth, Idaho, no pudo aprovechar la oportunidad y al caerse a los poco menos de tres segundos, dejó el triunfo en las manos de Rostockyj, que se ganó una fuerte ovación de los aficionados.

El evento contó con la participación de 25 jinetes, entre ellos tres de Chihuahua que no contaron con mucha fortuna.

En la primera sección compitió Jamie Monge, pero con 4.0 segundos sobre Uptown Uptown no pudo aspirar a la segunda ronda.

Misma suerte corrió su paisano Ricardo González, que en la segunda sección montó a Moneymaker y aguantó apenas 2.58 segundos, mientras que su paisano Alan González tomó parte en la tercera sección de la primera fase y sobre Wired Up registró 1.45 segundos.