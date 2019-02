Gana Correa arbitraje a Astros

St. Petersburg, Florida.- El torpedero de los Astros de Houston Carlos Correa y el jardinero de Tampa Bay Tommy Pham ganaron sus casos de arbitraje salarial.

Los fallos anunciados ayer dejaron a los jugadores con ventaja sobre los equipos en las audiencias este invierno.

El puertorriqueño Correa cobrará un salario de 5 millones de dólares, en vez de los 4.25 que le ofrecieron los Astros. Los jueces Elizabeth Neumeier, James Oldham y Gary Kendellen tomaron la decisión.

Correa devengó 1 millón el año pasado, en el que bateó para .239 con 15 jonrones y 65 impulsadas, viéndose afectado por molestias en la espalda. Un año antes, registró un promedio de .315 con 24 cuadrangulares y 84 remolcadas, destacándose para que los Astros ganasen su primer título de la Serie Mundial.

Pham, por su parte, obtendrá 4.1 millones en lugar de los 3.5 millones que ofrecieron los Rays. Los árbitros Margaret Brogan, Andrew Strongin y Gil Vernon fallaron a favor de Pham.

En 2018, con San Luis y Tampa Bay, Pham bateó para .275 con 21 jonrones y 63 impulsadas. Tampa Bay le adquirió el 31 de julio, dejando un promedio de .343 con siete jonrones y 22 impulsadas en 39 juegos por los Rays.



Muere por pelotazo en Dodger Stadium

Los Angeles.- Una mujer falleció como consecuencia del impacto de un pelotazo de foul durante un juego en el Dodger Stadium en agosto pasado, según el reporte del forense que fue obtenido por ESPN.

Linda Goldbloom celebraba que cumplía 79 años y el 59no aniversario de su boda en un partido el 29 de agosto, cuando la pelota bateador por un jugador de los Padres de San Diego traspasó el área que cubierta por la malla protectora, impactando a Goldbloom en la cabeza. La anciana murió cuatro días después en el hospital L.A. County-USC Medical Center.

El reporte del forense del Condado de Los Angeles que el trauma causado por la pelota bateada provocó la muerte.

Los Dodgers indicaron en un comunicado que estaban “profundamente consternados” por el fallecimiento de Goldbloom y que “el asunto fue resuelto entre los Dodgers y la familia Goldbloom”.



Ofrece disculpas patriarca de los Cachorros

Chicago.- El patriarca de la familia propietaria de los Cachorros de Chicago se ha disculpado después de que un medio digital publicara correos electrónicos en los que se involucra en comentarios racistas y “conspiranoicos”.

En algunos de los mensajes que Splinter News difundió el lunes, Joe Ricketts hace declaraciones islamofóbicas como “el Islam es un culto y no una religión”. Otros incluyen posturas conspiranoicas sobre el lugar de nacimiento y la educación del expresidente Barack Obama.

Ricketts, fundador de la compañía financiera TD Ameritrade, ofreció sus disculpas debido al tenor de los mensajes.

“A veces he recibido correos que debí haber condenado. Otras veces he dicho cosas que no reflejan mi sistema de valores”, declaró Ricketts, de 77 años.