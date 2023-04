Gana 'Checo' Pérez el GP de Azerbaiyán

Associated Press Associated Press Associated Press

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Ciudad de México— El mexicano está haciendo de Bakú su segunda casa, luego de imponerse este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán y así subir por segunda ocasión a lo más alto del podio en la presente temporada de la Fórmula Uno. Pérez también se convirtió en el primer piloto en ganar en dos ocasiones en el circuito de Bakú. PUBLICIDAD Red Bull logró el 1-2, luego de que el neerlandés Max Verstappen se tuviera que conformar con la segunda plaza, al no tener oportunidad ante el mexicano. El monegasco Charles Leclerc, quien inició primero, no pudo mantener la posición y finalizó tercero. Pese a ganar en Azerbaiyán, Pérez continúa segundo en la clasificación del Campeonato de Pilotos, ya que Verstappen ahora tiene 93 unidades y el mexicano 87. Además de ganar el Gran Premio de Azerbaiyán, Sergio Pérez fue elegido como Piloto del Día por los aficionados de la Fórmula Uno. Checo mantuvo a raya a su compañero Max Verstappen y evitó que activara su DRS, así que sacó la mayor ventaja posible para asegurar el primer lugar, lo que le valió el título de Piloto del Día. "Realmente funcionó para nosotros hoy. Nos las arreglamos para permanecer dentro del tren DRS y mantener la presión sobre Max, lo cual creo que es mejor que hagamos en ese primer período. Se veía bien desde ese lado. El Safety Car vino y agrupó a todos. "Fue una carrera de nuevo con los neumáticos duros. Creo que estuvo muy cerca entre nosotros, empujamos al máximo hoy. Ambos tocamos la pared un par de veces, y la forma en que Max me empujó fue muy fuerte. Conseguimos mantenerlo bajo control", mencionó Pérez previo a la premiación. PUBLICIDAD