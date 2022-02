Galería: Inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno 2022

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 fueron oficialmente declarados inaugurados tras el pronunciamiento del presidente chino, Xi Jinping, y el encendido del pebetero olímpico, en una ceremonia que se realizó en el Estadio Nacional de Pekín, donde desfiló la representación de México, según informó Excélsior. "Declaro inaugurados los vigesimocuartos Juegos Olímpicos Beijing 2022", declaró el mandatario chino. Los fuegos artificiales iluminaron el Estadio Nacional de Pekín y, a unos metros, también el "Cubo de Agua". Como hace 14 años, este espectáculo fue concebido por el realizador chino Zhang Yimou, autor en 2008 de una espléndida celebración patriótica y colorida, poniendo en escena a 14 mil figurantes, bailarines y acróbatas, bajo una profusión de fuegos artificiales y de efectos especiales. La inclusión de nuevo de Yimou en la ceremonia de apertura fue un guiño de China para recordar que Pekín entra en la historia como la primera ciudad en organizar los Juegos de Verano e Invierno. Zhang Yimou presentó a las 56 etnias y a la sociedad china en la marcial llegada de la bandera china, llevada por ocho soldados. Por tal insigne escenario desfilaron las 92 naciones participantes en el evento, entre ellas nueve países latinoamericanos y un total de 33 deportistas de la región. Zhang Yimou prometió un espectáculo "totalmente innovador", reconociendo que tuvo que tener en cuenta las gélidas temperaturas (-6°C anunciadas) y la amenaza epidémica para concebir su ceremonia, que reunió esta vez "solo" a tres mil artistas, con una gran mayoría de adolescentes. "El período es diferente. Nuestro concepto es simple, seguro y espléndido", dijo simplemente Zhang Yimou. Y es que el covid-19 se ha metido entre los dos Juegos pekineses. Los deportistas están confinados en una burbuja sanitaria y sometidos a controles PCR cotidianos. Como Pekín aplica una estrategia cero covid, ningún contacto es autorizado con la población. Las tribunas de los sitios de competición estarán parcialmente llenas, pero solo por "invitados", que deben respetar las distancias sociales.