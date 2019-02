Frenan Pistones a Nuggets

Detroit.- Andre Drummond anotó 14 de sus 27 puntos en el tercer cuarto, y los Pistones de Detroit le rompieron una racha de seis victorias a los Nuggets de Denver al vencerlos ayer 129-103.

Detroit dejó ir una ventaja de 25 puntos ante los Clippers de Los Angeles el sábado, pero esta vez no flaqueó. Blake Griffin aportó 17 puntos para Detroit, mientras que Reggie Jackson añadió 14.

Trey Lyles encestó 20 puntos para los Nuggets, que hasta antes del encuentro estaban empatados con Golden State con la mejor foja de la Conferencia Oeste.

Denver jugó sin Paul Millsap (por lesión en el tobillo derecho), sin Gary Harris (distensión en el abductor derecho) y sin Jamal Murray (esguince en el tobillo izquierdo). Denver parecía en forma al arranque del encuentro, y anotó 36 puntos en el primer cuarto, pero sólo metió 19 en el segundo período y llegó al medio tiempo 68-55 atrás.

Los Pistones se mantuvieron adelante 97-83 después del tercer cuarto. Stanley Johnson arrancó el último cuarto con una jugada de tres puntos y un triple. Luke Kennard añadió su propio triple para poner al equipo adelante por 23.



Halcones 137, Wizards 129

Washington.- Taurean Prince anotó 12 de sus 21 puntos en el último cuarto y encestó cinco de los 20 triples de los Halcones de Atlanta, que vencieron a los Wizards de Washington 137-129.

El novato Kevin Huerter añadió 19 puntos y también encestó cinco triples en su regreso a la región donde jugó como colegial en Maryland. Dos de esos triples se dieron en una andanada de 16-2 en el primer cuarto que puso el marcador 28-16 a favor de Atlanta, una ventaja que ya no cedería.

Vince Carter anotó 16 puntos en 16 minutos en la segunda mitad del encuentro. John Collins sumó 15 puntos y 11 rebotes a pesar de dejar la cancha al medio tiempo por una cortada en el rostro.

Trae Young aportó 10 puntos y 10 asistencias, siendo uno de los nueve Halcones que registraron estadísticas de doble dígito. Atlanta superó 51-39 a los Wizards en rebotes.

Bradley Beal encestó 18 de sus 27 puntos en el último cuarto para los Wizards, que cayeron al 10mo sitio empatados con Orlando en la contienda por los playoffs de la Conferencia Este, tres juegos atrás del octavo sitio Miami.

Jeff Green anotó 26 puntos para los Wizards, Trevor Ariza encestó 25 y Jordan McCrae aportó 20 como suplente.



Bucks 113, Nets 94

Nueva York.- Giannis Antetokounmpo metió 30 puntos, capturó 15 rebotes y repartió nueve asistencias y los Bucks de Milwaukee superaron 113-94 a los Nets de Brooklyn.

Los Nets, diezmados por lesiones, fallaron 19 de sus primeros 20 intentos de triples, lo que le facilitó la noche al equipo con la mejor foja de la NBA. Brooklyn concluyó con cinco canastas de tres puntos en 42 intentos (11.9%).

Malcolm Brogdon agregó 16 unidades y Eric Bledsoe metió 15 para los Bucks, que ganaron su cuarto partido consecutivo, todos por diferencia de dos dígitos.

D’Angelo Russell anotó 18 puntos para los Nets, los cuales se han visto obligados a utilizar a muchos reservas debido a lesiones, y perdieron su tercer encuentro consecutivo.

Brooklyn tuvo una efectividad del 32%. No contó con Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Jared Dudley y Allen Crabbe, todos titulares o reservas clave.

Eso los convirtió en presa fácil de los Bucks, especialmente con Shabazz Napier yéndose de 10-0 en triples y DeMarre Carroll con 2 en 11 intentos.



Pacers 109, Pelícanos 107

Nueva Orleans.- Darren Collison coronó un desempeño de 22 puntos con un triple y un tiro libre en los últimos dos minutos y los Pacers de Indiana contuvieron 109-107 a los diezmados Pelícanos de Nueva Orleans.

Domantas Sabonis metió 16 unidades y capturó 13 rebotes, y Myles Turner agregó 15 puntos y nueve rebotes para los Pacers, que ganaron su segundo partido consecutivo.

Los Pelícanos tenían el balón yendo abajo en el marcador 109-106, en los últimos segundos después de que al base Aaron Holiday de Indiana le marcaron una falta ofensiva. Pero entonces Corey Joseph le cometió una falta a Jrue Holiday antes de que éste pudiera lanzar un triple, poniendo así al base de los Pelicans en la línea de tiros libres para dos cobros de penalización con dos segundos por jugarse. Holiday metió el primero y falló el segundo a propósito, pero Nueva Orleans no pudo recuperar el rebote que necesitaba para intentar el disparo que empatara el marcador.