Equipo de natación artística ahora venderá nuevas toallas

Ciudad de México.- El equipo mexicano de natación artística venderá una nueva toalla, conmemorativa de los Juegos Olímpicos París 2024, para continuar recaudando los fondos que necesita para su preparación.

La campeona panamericana Jessica Sobrino describió cómo será este nuevo producto, que lanzarán pronto, luego del éxito de la venta de trajes de baño y la toalla de las mariposas monarcas.

"Es una toalla que tiene todo lo que nosotras utilizamos en el día a día, tenemos las mariposas volando hacia París, eso me encanta. Nuestro grito de guerra está impreso, hay varias cosas que nos representan y es una toalla conmemorativa de este año y de esta lucha. Está padrísima les va a encantar", contó Sobrino a CANCHA.

La acróbata ha sido parte fundamental de los logros de la Selección, pues, además de su desempeño dentro de la piscina, ella ha conseguido patrocinios para las ondinas con los cuales han acudido a competencias internacionales.

El equipo mexicano tuvo que vender trajes y toallas cuando el año pasado la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte les retiró a los integrantes sus becas deportivas.

"Arkema nos está apoyando, conocí la marca en alguna plática motivacional que estuve dando, es un grupo que está muy motivado por apoyarnos, siempre han estado al pendiente, confiaron en mí antes de ir a Juegos Olímpicos, estoy muy agradecida con este apoyo que nos van a dar, me parece maravilloso.

"Me gusta apoyar a mi equipo y tratar de solucionar. Me ha gustado la parte de ser líder y que me tomen en cuenta para estos temas. Esperamos seguir encontrando patrocinadores porque nos harán falta estos meses", dijo.