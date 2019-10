Escribe su propia historia

Con el talento y la pasión por el boxeo en las venas, la juarense Suzeth Ramírez busca comenzar con su legado dentro de este deporte y convertirse en una insignia dentro del cuadrilátero en esta frontera.

Su familia la motivó y la acercó al ring, pues su padre fue boxeador, incluso es su entrenador, sus primos y su hermano también son pugilistas y su tío es el exboxeador Juan Carlos ‘El Ranchero’ Ramírez, deportista que el 20 de noviembre será entronizado al Salón de la Fama de esta ciudad.

Con tan solo dos años en competencias de boxeo, hace algunas semanas la atleta juarense tuvo su debut en un torneo internacional, la Copa Internacional Femenil de Boxeo, en la que logró subir al podio y colgarse la medalla de plata.

Además, el próximo año dará el salto a la categoría Libre para dejar atrás la clase Juvenil y con ello iniciará un proceso de entrenamiento para llegar a participar en los Juegos Olímpicos ‘París 2024’.



1. ¿Por qué practicas boxeo?

“Es algo que me apasiona, se puede decir que también lo llevo en la sangre. Es muy gratificante cuando gano peleas, cuando me veo en el podio”.



2. ¿Cuál otro deporte te hubiera gustado practicar?

“Desde chiquita me gustó el tiro con arco, es algo muy diferente, pero me llamó la atención. No tuve la oportunidad de practicarlo, pero es algo que me hubiera gustado. A veces en la televisión veo competencias y me agradan”.



3. ¿Tienes algún ídolo deportivo?

“Sí, me gusta mucho la forma de pelear de Jackie Nava y de Ana María ‘La Guerrera’ Torres, cuando las veía pelear se me hacían muy impresionantes, me gusta el boxeo de ambas y como tuvieron que sobresalir para destacar en un deporte que se conocía de hombres, por eso son las personas a las que admiro”.



4. ¿Cómo recuerdas tus primeras experiencias en el taekwondo?

“Al principio no era mucho mi fanatismo, peleaba nada más para cambiar la rutina. Perdí mi primera pelea y eso no ayudó mucho, pero ya después comencé a echarle más ganas, con el tiempo crecieron las ganas de verme ganando peleas, de verme colgándome una medalla”.



5. ¿Qué significa para ti compartir este deporte con tu familia?

“Me siento dichosa de compartir este deporte con mi papá porque me ayuda mucho como padre en lo emocional, por esa parte lo veo muy bonito esto. Mis primos y mi hermano también practican boxeo”.



6. ¿Cómo sobrellevas ser la sobrina de un boxeador entronizado al Salón de la Fama como Juan Carlos ‘El Ranchero’ Ramírez?

“Lo veo muy bien porque por algo él se ganó ese mérito de estar en el Salón de la Fama. Pero nosotros también tenemos que hacer lo nuestro para también tomar importancia en esta ciudad y en este deporte. Me dio mucho gusto cuando supe que lo ingresaron al Salón de la Fama, él en su momento fue uno de los mejores peleadores, se ganó ése lugar”.



7. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

“Me gusta mucho ver películas, ir al cine o a veces también verlas en la casa. Me gusta cuando hay muchas películas buenas en el cine, que se amontonen y no sepamos cuál ver”.



8. ¿Cuál es tu comida preferida?

“Los boneless. No sé por qué, al principio no los comía mucho, pero ya después sí me empezaron a gustar mucho, sobre todo los de salsa búfalo, con papas y aderezo ranch”.



9. ¿Color favorito?

“El color lila, me gusta mucho cómo combina con algunas cosas. Al principio me daba igual cualquier color, pero lo veo y me gusta mucho usar cosas de ese color, tengo solamente ligas de ese color y alguna ropa, guantes todavía no he podido conseguirlos”.



10. ¿Te gustaría tener una carrera universitaria o licenciatura?

“Sí, creo que es muy importante porque en cualquier momento se puede acabar tu carrera como boxeadora y después, ¿de qué vas a vivir o cómo vas a sobresalir? Me gustaría estudiar la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo”.



11. ¿Lugar preferido de Ciudad Juárez?

“No sé, creo que el gimnasio. Ya entrenando se te van muchos de tus problemas o simplemente disfrutas estar ahí. Hay veces que sufres, pero te diviertes un rato con tus compañeros”.



12. ¿Cuál es tu película favorita?

“Me gusta mucho la película de Las Crónicas de Narnia, la primera. Creo que me gusta mucho porque cuando estaba chiquita me decían que me parecía a una de las protagonistas, por eso se convirtió en una de mis favoritas”.



13. ¿Qué tipo de música escuchas?

“Comencé a tener mucho fanatismo por el k-pop, también me gusta mucho el pop, pero me quedo con el k-pop. Mi grupo favorito es Big Band y mi canción favorita es una de ellos que se llama Flower Road. Todo comenzó por una amiga de la secundaria”.



14. ¿Tienes mascotas?

“Sí, tengo dos, un perrito que no es de raza y se llama Skipper y otro perrito de raza husky que se llama Balú. Cerca del trabajo de mi papá había una perrita que tuvo cachorros y decidimos llevarnos uno a la casa, ese es Skipper. Balú fue un regalo de mi novio”.



15. ¿Cuál es tu peor defecto?

“Yo creo que ser una persona muy sensible, lloro fácilmente a veces. Hay ocasiones en las que digo ‘¡ay!, no debería llorar por esto’, pero aún así lloro. Entonces tener el carácter más fuerte sí me ayudaría bastante”.



16. ¿Tu mayor virtud?

“Soy muy responsable. En el gimnasio, en cuanto sé que ya voy a competir me pongo a correr, cuando sé que tengo que bajar de peso pues me cuido con la comida, entonces creo que eso me ha ayudado mucho”.



17. ¿Cómo es un día en la vida de Suzeth?

“Me levanto, desayuno algo ligero, aunque a veces se me olvida. Me voy a correr a las 8 de la mañana, llego de correr y me estoy en mi casa, paso tiempo con mi familia y mi novio, ya a las 6 de la tarde me voy a entrenar otra vez hasta las 8 de la noche, hay veces que termino más tarde”.



18. ¿Quién es tu entrenador?

“Se llama Rubén Ramírez, es mi papá. Se dio porque yo veía que él se iba a entrenar, pero yo no sabía nada del deporte, le dije que quería entrenar en ratos, pero después me quedé de lleno. Él es una persona muy amable, es responsable porque sabe que hay momentos en los que tiene que apartar que soy su hija y que en el gimnasio me convierto en su alumna, es una persona muy admirable”.



19. ¿Qué te motiva a competir?

“Superarme como persona, cumplir mis sueños, yo sigo aquí por eso, quiero sobresalir, quiero ser alguien que sea reconocida, entonces eso es lo principal y lo que más me ha ayudado a salir y querer ganar siempre en las peleas”.

20. ¿Qué es lo más difícil de ser una atleta?

“A veces te descuidas un poco a ti. Descuidas que eres una persona y que te tienes que divertir, ése es uno de los sacrificios que tienes que hacer como deportista, no puedes salir, no te puedes desvelar, te tienes que cuidar con la comida. Hay veces que quieres estar con la familia y no puedes ir porque tienes entrenamiento”.



21. ¿Qué es lo que más disfrutas de un atleta de alto rendimiento?

“Verme ganando, verme en lo más alto del podio, colgándome una medalla, que la gente te felicite y te anime más. Esas son cosas muy bonitas y a veces te conviertes en una figura para las personas, los motivas a cumplir sus sueños”.



22. ¿Tu peor experiencia en el boxeo?

“Creo que no he tenido malas experiencias, he tenido momentos difíciles, pero ninguno con el que me haya quedad un mal sabor de boca como para no querer volver a pelear”.



23. ¿Tu mejor experiencia en este deporte?

“En la olimpiada del año pasado, yo no podía dar el peso, iba a una categoría muy arriba y por más que comiera no iba a poder dar el peso. Ese día en el pesaje yo estaba comiendo mucho y no podía hasta que di con el peso. Ya en la competencia iba con muchas desventajas porque las demás chicas me llevaban mucho peso. Entonces lo bonito fue que pude ganar mi primera pelea y así aseguré medalla y me dio gusto ver a mi papá cómo festejaba después de que casi perdiera en la báscula”.



24. ¿Qué se siente representar a México?

“Se siente muy bonito, es una de las mejores experiencias que puede tener cualquier deportista porque una cosa es representar a un club y otra representar a toda una nación. Ver a mucha gente cuando llegamos de regreso a México y nos decían ‘gracias por ir a representarnos’, son experiencias muy bonitas”.



25. ¿Cuál es tu mayor sueño?

“Deportivamente mi sueño es ganar una medalla a nivel olímpico y colocarme entre las mejores boxeadoras de todo el mundo. Personalmente me gustaría terminar con salud mi etapa deportiva y disfrutar lo que resta de mi vida después de haber ganado esa medalla”.