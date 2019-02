Escala Atlas al subliderato

Ciudad de México.- Goles de Jesús Isijara y del uruguayo Facundo Barceló en la segunda mitad le dieron al Atlas un triunfo de 2-1 sobre Morelia anoche, victoria que lo catapulta al segundo puesto del torneo Clausura mexicano, que disputa su quinta fecha.

Isijara adelantó a los Zorros a los 61 minutos y Barceló logró el tanto del gane a los 83 para dar a los Zorros su segundo triunfo consecutivo.

Con el resultado, Atlas alcanza 10 unidades, la misma cosecha del líder Monterrey, que tiene una mejor diferencia de goles y un partido pendiente esta fecha.

El argentino Gastón Lezcano descontó a los 77 por el Morelia, que sufrió su tercer revés de la temporada y permanece con cuatro puntos, en el 14to puesto.

El partido fue de pocas oportunidades de gol. En la primera parte, Morelia tuvo la llegada más clara a los 35, cuando Mario Osuna estrelló un disparo en el travesaño.

En la segunda parte, a los 51, Isijara quedó solo frente al portero uruguayo Sebastián Sosa, quien realizó una gran atajada para evitar el tanto.

Isijara no falló con una segunda oportunidad a los 61 minutos, cuando sacó un disparo rasante que fue ligeramente desviado por un zaguero y la pelota entró pegada al poste izquierdo.

Lezcano aprovechó un pase del peruano Irven Ávila por izquierda para anotar el tanto del empate y parecía que Morelia rescataba el empate en casa.

Pero Barceló recibió un pase por derecha en el corazón del área y convirtió con tiro rasante al costado derecho del arquero Sosa.



Electrocutan al Puebla

El argentino Brian Fernández firmó un doblete y Necaxa vino de atrás para imponerse 4-1 al Puebla y mantenerse con paso inmaculado entre los equipos líderes.

Fernández logró sus tantos a los 37 y 48 minutos por los Rayos, que se colocan segundos de la clasificación con la misma cosecha del líder Monterrey, que tiene una mejor diferencia de goles y un partido pendiente.

Ángel Sepúlveda agregó un tanto con remate de cabeza a los 12 minutos, y el uruguayo Facundo Castro selló la cuenta a los 90 para Necaxa, que junto a Monterrey son los únicos equipos que no conocen la derrota.

Vladimir Loroña puso al frente a los poblanos a los siete minutos.

Puebla sigue con cinco puntos, en el 13er escalón.



Busca Tigres primer triunfo como local

Monterrey, NL.- Tigres no conoce la derrota de visita en el Clausura 2019 con 2 triunfos y un empate, pero el único partido que tiene este año en el Estadio Universitario no lo ganó.

Esta noche quiere rugir ante Santos.

A los felinos les llega el sinodal perfecto para darle gusto a su afición, pues acumulan 4 juegos sin perder ante los laguneros en el Universitario.

Pero el Santos no es ningún flan, prueba de ello es que liga 3 partidos sin perder, 2 triunfos de local y un empate de visita ante Puebla.

Tigres terminó arrinconado defendiendo el triunfo ante Toluca, pero hoy busca mostrar otra cara y reivindicarse ante su afición luego de la derrota ante Cruz Azul.

Para eso echará mano de su refuerzo Carlos Salcedo, quien podría hacer su debut en la Liga tras llegar su pase internacional.

El que sí está contemplado para jugar es el zaguero Francisco Venegas, con quien podrían sumar minutos para la regla 20/11.