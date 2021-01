Épica batalla

Associated Press

Para Tom Brady, otro viaje al Super Bowl, pero esta vez con el uniforme de Tampa Bay.

Y para su nuevo equipo, los Bucaneros, un juego en casa único en su tipo, pero sin la ventaja habitual de local.

Para hacer una reverencia a esta temporada de la NFL de arreglos a medida que avanzamos, una campaña que cambió pero que la pandemia de coronavirus nunca terminó por completo, no es de extrañar que no exista una historia sencilla.

Debido a las restricciones vigentes debido al Covid-19, el estadio local de Tampa Bay sólo estará lleno en una cuarta parte cuando los Bucaneros reciban a los Jefes de Kansas City el 7 de febrero en el Super Bowl. Los Jefes abrieron como favoritos por 3.5 puntos.

Brady, de 43 años, ampliará su récord jugando en su décimo Super Bowl, con la esperanza de ampliar otro récord al ganar un séptimo título, pero el primero en su nueva casa de Tampa Bay.

Y Patrick Mahomes, de 25 años, de los Jefes, intentará ganar títulos consecutivos, algo que ningún mariscal de campo ha hecho desde, ¿quién más? –Brady, en su apogeo de 2003-04 con los Patriotas de Nueva Inglaterra.

El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida, donde los Bucs de Brady serán el primer equipo en los 55 años de historia del Super Bowl en jugar en casa.

“¿Quién hubiera pensado en un Super Bowl en casa para nosotros? Pero lo logramos”, dijo Brady, quien llevó a los comodines Bucaneros a una victoria por 31-26 sobre Green Bay ayer para lograr tres victorias consecutivas en los playoffs en el camino de regreso a casa para el Super Bowl.

Pero la ventaja de jugar en casa no significará tanto como normalmente. Este será el primer Super Bowl que no se jugará frente a una multitud de capacidad desde el primero –Kansas City vs Green Bay en el LA Coliseum– en 1967.

En un guiño a cómo la pandemia lo ha cambiado todo, la multitud para el espectáculo deportivo número uno de Estados Unidos se limitará a 22,000 en el estadio de 75,000 asientos, y los trabajadores de la salud vacunados obtendrán 7,500 de esos preciosos boletos.

E incluso el equipo visitante –los Jefes– no se quedará en un hotel toda la semana, como suelen hacer los dos campeones de la conferencia para el Super Bowl. ESPN informó que Kansas City no planea llegar a Tampa hasta el día antes del juego.

La mayoría de las disponibilidades de entrevistas, como lo han hecho durante toda la temporada, se llevarán a cabo en Zoom desde las instalaciones de práctica de la ciudad natal de los equipos. La farsa que se ha convertido en la sesión de medios de la ‘Noche de apertura’ del Super Bowl también será un asunto virtual. En resumen, los equipos básicamente tratarán esto como un juego de visitante regular (o, en el caso de los Bucs, un juego de casa regular), y la ciudad del Super Bowl no se parecerá mucho al centro de fiestas desbordante que suele tener cuando se acerca el gran juego.

A pesar de todo eso, esto tiene los ingredientes de un buen enfrentamiento, con las principales ofensivas de la Liga (Jefes) y las ofensivas de séptima calificación (Bucs), cada una con múltiples formas de golpear: el receptor Tyreek Hill y el ala cerrada Travis Kelce se destacan por KC y ex ala cerrada de los Patriotas, Rob Gronkowski, está en la larga lista de opciones de Brady por Tampa.

Es una revancha de la victoria de Kansas City por 27-24 el fin de semana de Acción de Gracias en Tampa. En ese, Mahomes lanzó para 462 yardas –269 de ellas a Hill– para ayudar a los Jefes a construir una ventaja inicial de 17 puntos.

El Super Bowl LV

Domingo, Feb. 7

En Tampa, Fla.

Tampa Bay vs. Kansas City

4:30 p.m.

Así llegan

Bucaneros de Tampa Bay

Ronda de comodines

Tampa Bay 31, Washington 23

Ronda divisional

Tampa Bay 30, N. Orleans 20

Campeonato de Conferencia

Tampa Bay 31, Green Bay 26

Jefes de Kansas City

Ronda Divisional

Kansas City 22, Cleveland 17

Campeonato de Conferencia

Kansas City 38, Buffalo 24