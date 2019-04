Empatan América y Cruz Azul con polémica

Ciudad de México— América y Cruz Azul solo se hicieron daño fuera de la cancha, dentro firmaron un empate 0-0 que mantiene a ambos equipos dentro de los puestos de Liguilla.

El plato fuerte de la Jornada 14 dejó mucho que desear. Mientras Miguel Herrera y Pedro Caixinha se encargaron de calentar el Clásico Joven desde la previa, los jugadores guardaron armas para una mejor ocasión.

Cruz Azul, que no derrota al América desde el pasado Apertura 2014, no se sacudió los fantasmas de la última Final perdida ante los de Coapa, pero al menos esta vez sí inquietó el arco de Agustín Marchesín gracias a Milton Caraglio, su hombre más punzante, pero solitario ante el nulo acompañamiento de Martín Cauteruccio y Roberto Alvarado.

Al América, en cambio, le pesaron las piernas. Renato Ibarra no lució tan rápido y Henry Martín comenzó a sufrir el desgaste que le dejó a varios la Final de la Copa MX.

Aún así, Henry tuvo para abrir el marcador al 19', pero su remate, digno de artes marciales, se fue por arriba del arco de Jesús Corona.

Todavía Andrés Ibargüen se las ingenió para poner el 1-0 al 33' con un tiro cruzado, pero el VAR anuló la anotación por mano previa del colombiano.

La segunda mitad no cambió. Los celestes tuvieron el grito de gol al 47', pero el disparo de Alvarado terminó en el poste, ya con "Marche" vencido.

América tuvo una más al 59' con un disparo a quemarropa de Matheus Uribe, pero Jesús Corona le negó la anotación con una atajada monumental.

Fue al 75', cuando La Maquina se quedó con la última llegada de peligro gracias a un disparo de Caraglio que rechazó Marchesín de buena manera.

El empate deja con 23 puntos a ambos equipos, todavía en puestos de Liguilla y con el ánimo intacto.