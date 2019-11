Elimina Celaya al ITCJ en el ‘Intertecs’

Las Liebres de la ITCJ de basquetbol femenil fueron eliminadas ayer en el Evento Nacional Deportivo Intertecnológicos 2019 al ser derrotadas por el equipo del Tecnológico de Celaya en la jornada 3 de la fase de grupos.

Después de haber ganado en las primeras dos jornadas, primero frente a Ciudad Guzmán y después contra Tuxtla Gutiérrez; Celaya y Ciudad Juárez llegaban invictos con marca de 2-0 a su compromiso, por lo que el partido determinó al ganador del grupo, que avanzó a la fase de semifinales.

“Las muchachas jugaron bien, los tiros no se nos dieron, no cayeron ni de tres, ni media, ni tiros libres, desgraciadamente. La defensa estuvo relativamente bien”, dijo la entrenadora de las Liebres, Dency Bustillos.

El equipo del ‘Tec de Juárez’ ya no disputará ningún encuentro, ya que hoy y el viernes se jugarán las semifinales y la final, respectivamente, a las que solamente calificaron los primeros lugares de cada grupo.

“En este Nacional queda la experiencia. Lo importante es que llegamos y ver a los demás equipos cómo vienen a esta justa, ahora enfocarnos en la cuestión mental y física”, comentó Bustillos.

Celaya venció también a Tuxtla Gutiérrez y a Ciudad Guzmán previamente al enfrentamiento contra Ciudad Juárez.

“Sí, duele la eliminación, pero se aprende de esa derrota, tienes que estar más preparado, hacer ajustes. Ya estamos viendo otros torneos, otro trabajo diferente”, externó.

Ahora las Liebres de basquetbol femenil arrancarán con una nueva etapa deportiva, pues primero tendrán que disputar la Universiada Estatal y, a la vez iniciar un nuevo proceso con miras al Nacional Intertecnológicos 2020.

Debido a las condiciones climatológicas en Ciudad Madero, Tamaulipas, el resto de las actividades del tercer día, con excepción del voleibol sala y ajedrez, se suspendieron para resguardar la seguridad de los atletas y la acción en los deportes al aire libre se reanudará hoy.

El equipo de beisbol del ITCJ jugará hoy frente a Culiacán para tratar de avanzar a las semifinales del torneo, aunque depende del resultado entre Veracruz y Oaxaca, pues si el primer conjunto consigue la victoria asegurará su pase a la siguiente fase.

Mientras que en el atletismo la participación de la tricampeona de lanzamiento de martillo, Cindy Ruiz, está pendiente para hoy jueves y tratará de conseguir su cuarto campeonato consecutivo en esta prueba.

Además Jeysson Cano, quien viene de colgarse medalla de plata en lanzamiento con garrocha, participará junto con Leonardo Rincón en el decatlón.