El último y se van

Los Mineros de UTEP pondrán punto final a la temporada regular 2018-19 del basquetbol colegial esta noche cuando visiten a los Blue Raiders de Middle Tennessee (MT), a quienes enfrentarán por segunda vez consecutiva y tercera en la presente campaña.

“No va a haber una cosa que ellos hagan que no sepamos, y no habrá una tendencia desde el punto de vista del personal de que un chico va a hacer algo que no conocemos”, dijo el entrenador de UTEP, Rodney Terry.

“Todo se reducirá a quién está más emocionado por competir. Todavía queremos hacer algunas cosas que no hemos hecho en todo el año, no hemos ganado fuera de casa. Quieres intentar ganar el último juego y usarlo como un trampolín para lo que tenemos que trabajar esta primavera”.

El senior Paul Thomas vestirá por última vez el uniforme de UTEP y jugará en su partido número 114.

Thomas lideró a los Mineros con 13 puntos durante la ‘Senior Night’ el miércoles contra MT.

El producto de Houston también consiguió cuatro robos, la cifra más alta de su carrera, y bajó siete rebotes.

El novato Kaosi Ezeagu, quien tuvo su sexto inicio consecutivo en ausencia del lesionado Efe Odigie, anotó un récord de carrera de 12 puntos y empató su mejor marca colegial con nueve tableros contra Middle Tennessee.

Los guardias novatos, Jordan Lathon (11 puntos) y Nigel Hawkins (10 puntos) alcanzaron cifras dobles en anotaciones el miércoles por la noche. Lathon contribuyó con seis rebotes y lideró a los Mineros con tres asistencias, mientras que Hawkins anotó cuatro rebotes y dos asistencias.

UTEP permitió máximos de temporada en rebotes ofensivos (19) y rebotes totales (51), ya que MT pudo mantener su distancia y mantener una ventaja de dos dígitos durante todo el juego.

MT superó a UTEP, 144-125, en los dos partidos anteriores de esta temporada. Los Mineros fueron derrotados en Murfreesboro, 75-72, el 19 de enero. El tiro de Lathon, de último minuto y desde la media cancha, se quedó corto y no evitó la derrota de los paseños.