El pase que le cambió la vida a Cristiano Ronaldo

Guadalajara- Cristiano Ronaldo es una de las grandes figuras en la historia del futbol mundial.

Con el Real Madrid se convirtió en su máximo goleador, es un referente en la Selección de Portugal, pero también es conocido por su excelente condición física, mentalidad y también por su buen corazón, ayudando a quienes alguna vez le tendieron la mano... o le dieron una asistencia.

El brujo Cristiano

En el Mundial de Clubes 2017, el Real Madrid enfrentó y venció 1-0 al Gremio de Porto Alegre con un gol del "Bicho", el cual tiene una historia divertida contada por el brasileño Edilson Mendes.

"Fui a tirar un tiro libre, Cristiano se me acercó y me dijo 'vas a fallar'. Disparé, el balón pasó cerca. Luego hubo una falta que le hicieron y se dispuso a tirarla y yo le dije 'vas a fallar'. A lo que me respondió: 'míralo, gol'. Y marcó. Yo miré y dije 'el hijo de una p... ¡gol! Este desgraciado es un brujo, él solo puede", mencionó.

Rompió su dieta

Cristiano mantiene su excelente físico debido al ejercicio y estricta dieta que mantiene, sin embargo, Ángel Di María, comprobó que a veces el portugués se porta mal.

"En mi primer cumpleaños en Real Madrid, invité a Marcelo y a Pepe, que se juntaban siempre con Cristiano, lo invité también, le dije si quería venir a casa. Pensé que no iba a venir, pero me mandó un mensaje y dijo que sí venía. Cayó en mi casa y se sentó con mis amigos afuera a tomar cerveza. Tranquilo, como si nada. La verdad que me sorprendió un montón", reveló el "Fideo".

'Cristiano es una máquina'

"Daría este consejo: cuando Cristiano lo invite a comer a su casa, solo di que no. Me dijo que fuera después del entrenamiento y fui. Yo estaba cansado, en la mesa solo había ensalada, pollo y agua. Nada de refrescos. Comenzamos a comer y pensaba que después habría carne, pero no, terminó de comer, se puso de pie y comenzó a jugar con una pelota. Me dijo que hiciéramos toques. Después de eso, me pidió que fuéramos a la piscina. Es una máquina y no quiere dejar de entrenar", reveló Patrice Evra, su compañero en el Manchester United.

Disfrazado de rockstar

En su primer festejo de Año Nuevo como jugador de Real Madrid a finales de 2009, CR7 quiso pasar inadvertido al salir a un antro.

"Era Año Nuevo y fui con Ricky (un amigo) a un bar vestidos como rockstars, todo mundo nos veía raro, decía '¿de dónde salieron estos?'. Le dije que habláramos solamente en inglés, pero le pregunté algo en portugués, una mínima cosa y un tipo atrás de mí nos escuchó, se me acercó y me dijo 'tú eres Cristiano'. Después le dijo a toda la gente en el lugar, porque lo sentí, todo mundo me miraba".

'Tú eres mejor que yo'

La carrera del "Bicho" no sería la misma sin Albert Frantau, quien le dio un pase para gol que cambió la vida de Cristiano.

"Un día llego a un entrenamiento gente del Sporting de Lisboa, nos dijeron que el jugador que más goles anotara, sería quien ficharía por el Sporting. Ganamos 3-0. Yo anote el primer gol, Albert hizo el segundo, pero él me pasó el balón para anotar el tercero. Me aceptaron en la cantera. Después, me acerque a él y le pregunte: '¿Por qué?' a lo que el me respondió: 'Tú eres mejor que yo'", recordó CR7.