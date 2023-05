Domina Lionel Messi gala de Premios Laureus en París

Ciudad de México.- El argentino Lionel Messi se vio doblemente recompensado en la gala de los Premios Laureus, este lunes en París, al recibir el galardón a Mejor Deportista y el de Mejor Equipo del Año junto a sus compañeros de la Albiceleste campeona del mundo.

Messi ya había conquistado el Premio Laureus a mejor deportista del año en 2020, pero entonces lo compartió con el piloto británico Lewis Hamilton.

PUBLICIDAD

Los premios son entregados cada año desde 2000 por la Academia Laureus, mediante un jurado compuesto por 71 grandes leyendas del deporte.

La ceremonia 2023 fue la primera organizada de manera presencial desde la de 2020, después de 2 ediciones virtuales debido a las restricciones ligadas a la pandemia del Covid-19. (AFP)

Hace historia

Messi, de 35 años, es el primero en ganar dos premios en una misma edición de los Laureus.

"Es un honor, todavía mayor porque los Premios Laureus tienen lugar este año en París, la ciudad que me ha acogido con mi familia desde que llegamos en 2021. Doy las gracias a todos mis compañeros de equipo, no solo a los de la Selección Nacional sino también a los del PSG. No habría conseguido nada solo y me alegro de poder compartir todo esto con ellos", afirmó Messi.

Al fin es suya

La atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, campeona del mundo de 100 metros por quinta vez el pasado año en Eugene, Estados Unidos, fue premiada como la Mejor Deportista del Año.

"Es la sexta vez que estoy nominada en esta categoría, así que ver por fin la estatuilla de los Laureus en mis manos es uno de los mayores honores de mi carrera", afirmó la veterana velocista de 36 años.

Otros premios

Deportista / Disciplina / Premio

Carlos Alcaraz (ESP) / tenista / Revelación del Año

Christian Eriksen (DEN) / futbolista / Regreso del Año

Catherine Debrunner (SUI) / maratonista / Mejor Deportista con Discapacidad

Eileen Gu (CHI) / esquiadora freestyle / Mejor Deportista Extrema

Fue premiado también el Programa TeamUp (representado por Robert Lewandowski), que utiliza la actividad física para contribuir a reducir el estrés en niños refugiados.