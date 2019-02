Díaz, un héroe anónimo

Nativo de Torreón, Coahuila, pero juarense por adopción, el liniero ofensivo Roberto Eduardo Díaz recibió en los Centauros de Ciudad Juárez dos buenas noticias: seguir en la práctica del deporte que considera un estilo de vida y defender los colores de la que es su segunda casa.

El futbol americano “es un estilo de vida, yo empecé hace 20 años a jugar y no lo puedes dejar, es un estilo de vida, ya lo tomas como parte de tu trabajo diario”, mencionó Díaz Huerta.

Con el surgimiento de los Centauros, para el jugador coahuilense ha vuelto la rutina a la que estaba acostumbrado hace casi diez años, de mezclar su actividad diaria con el ‘deporte de las tacleadas’.

“Ahorita en la liga profesional ya retomé lo que hacía hace ocho años, nueve años, diez años, de en la mañana, cinco de la mañana levántate, ve al gimnasio, aliméntate bien, desayuna, come, almuerza, proteína, otra vez ve al gimnasio, corre, ve al campo, y tienes que mezclarlo con la familia, con el trabajo y tenemos que tener un equilibrio”, afirmó.

-¿Cómo te has sentido con los Centauros?

“Muy bien, muy bien, gracias a Dios, estoy muy contento de llegar a la máxima categoría que hay, lo máximo que se puede jugar en esta disciplina”, expresó.

-¿Qué esperas de esta liga?

“Crecimiento y más que nada poner en alto el norte del país, Ciudad Juárez, que es mi segunda casa, ya tenemos mucho radicando aquí, de aquí es mi esposa, mis hijas son de El Paso, entonces ya yo soy de aquí, nací en otro lado, pero yo soy de aquí”, mencionó.

-¿Estás listo a menos de un mes de que inicie la temporada?

“Ya, seguimos trabajando en el gimnasio, ahora sí que como comenta el coach –Mauricio- Balderrama el gimnasio es nuestro seguro de vida, lo que nos va ayudar a evitar lesiones y a estar en óptimas condiciones para la temporada que es larga, son ocho partidos”, comentó.

-¿Cómo crees que este proyecto pueda ayudar a impulsar la práctica del futbol americano en la ciudad?

“Enseñarle a los niños que puedes llegar más allá, aquí hay nada más hasta Liga Intermedia, no hay Liga Mayor, para ir a Liga Mayor lo más cercano es la ciudad de Chihuahua o irte más para el centro de la República, ya ahorita estoy escuchando que UACJ quiere entrar a ONEFA, eso está excelente”, dijo.

-El equipo y la afición, ¿qué esperan de ti?

“La afición, pues que demos nuestro máximo, la línea ofensiva somos anónimos, nadie sabe quién es la línea ofensiva, aquí el que sobresale es el mariscal, el quarterback tiró para mil yardas, el corredor corrió mil yardas, cien yardas en un partido, pero pues somos anónimos, tenemos que hacer nuestro trabajo, a mí siempre me enseñaron que si tú fallas van a lastimar a tus jugadores, somos la carne de cañón, estamos en las trincheras, nosotros recibimos los golpes para que ellos reciban los aplausos”, finalizó.