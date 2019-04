Derrota Wahene a la favorita

En su tercera salida esta temporada, Wahene Version (6-1) fue más rápida todo el trayecto bajo la monta de Edgar Martínez y derrotó a la favorita y ganadora de varios stakes, Woodys Copy Cat por medio cuerpo en Sunburst Stakes (RG3), con bolsa de 85 mil dólares, que se corrió ayer en el hipódromo de Sunland Park.

First Theory V terminó otro medio cuerpo detrás en tercer lugar.

Corriendo para el propietario Erick Carrillo y entrenada por Beatriz Sánchez, Wahene Version cubrió las 350 yardas en un rápido tiempo de :17.040 segundos, con un índice de velocidad de 105 y viento a favor de 8 mph.

Fue la segunda victoria consecutiva para la hija de múltiples stakes, Winners Version, que abrió el año en Sunland Park cuando fue descalificada del segundo al noveno lugar después de un comienzo difícil en una carrera opcional de 28 mil 100 dólares, el pasado 12 de enero.

Criada por Dirk Jones, la yegua castaña ha compilado un récord de (10) 4-1-0.

El ganador de varias carreras de grado, Woodys Copy Cat, bajo la monta del jockey Manuel Gutiérrez, realizó un esfuerzo que fue suficiente para terminar en segundo lugar, que le hicieron ganar 17 mil dólares. La entrenadora Cynthia González ensilló a la potra de Woodbridge para el propietario Enrique Barrera. Criada por MJ Farms, Woodys Copy Cat suma gancias totales por 286 mil 294 dólares.

First Theory V, de Valeriano Racing Stables LLC, obtuvo 8 miol 500 dólares por su tercer lugar. Ricardo Armendáriz entrenó a la yegua y J.R. Ramírez estuvo a bordo de First Theory V, que suma ganancias por 49 mil 990 dólares.

Vintage Vaquera, Zee James, Cambria Cartel, Fireball Flash, U Got The Look, Tooflashforyou y Cristobell Fame completaron el orden de llegada del Sunburst Stakes.