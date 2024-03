Denuncia mujer violación por 4 jugadores de club argentino Vélez

Associated Press | Los denunciados son el arquero Sebastián Sosa, el lateral Braian Cufré, el delantero Abiel Osorio y el volante José Ignacio Florentín Associated Press | Los denunciados son el arquero Sebastián Sosa, el lateral Braian Cufré, el delantero Abiel Osorio y el volante José Ignacio Florentín Associated Press | Los denunciados son el arquero Sebastián Sosa, el lateral Braian Cufré, el delantero Abiel Osorio y el volante José Ignacio Florentín Associated Press | Los denunciados son el arquero Sebastián Sosa, el lateral Braian Cufré, el delantero Abiel Osorio y el volante José Ignacio Florentín

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar BUENOS AIRES — La justicia investiga la denuncia de violación presentada por una mujer de 24 años contra cuatro jugadores del club argentino de fútbol Vélez Sarsfield luego del partido disputado el sábado con Atlético de Tucumán, lo que ha conllevado su suspensión temporal por parte de la institución deportiva. Los denunciados son el arquero Sebastián Sosa, el lateral Braian Cufré, el delantero Abiel Osorio y el volante José Ignacio Florentín, informó el jueves Vélez en su cuenta de X, antes Twitter. Sosa es de nacionalidad uruguaya y Florentín es paraguayo. Vélez explicó que decidió “separar de manera preventiva” a los jugadores del plantel profesional en el marco del “protocolo de actuación en casos de violencia por motivos de género”. La comisión directiva de uno de los clubes más importantes de Argentina — 10 veces campeón de la liga local y ganador de la Copa Libertadores en 1994 — dijo además que se puso a “completa disposición de la justicia y de la denunciante”. La Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Número 1 de Tucumán, ciudad a situada a unos 1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires, está a cargo de la investigación de la denuncia presentada la víspera por la mujer ante la policía local. La mujer señaló a los cuatro jugadores como partícipes en la violación grupal que habría ocurrido en la madrugada del domingo en un hotel de esa localidad, horas después de la celebración del encuentro contra Atlético de Tucumán que terminó en un empate sin goles. La identidad de la joven, quien es periodista, no ha sido revelada. La mujer acudió junto a su abogada Patricia Neme a interponer la denuncia. Según el relato de la presunta víctima, Sosa le mandó mensajes mediante la aplicación Instagram para invitarla al Hotel Hilton, lo que ella aceptó llegando a ese lugar en la madrugada del domingo y “subiendo directamente a la habitación 407, donde ya la estaba esperando el jugador”. La denuncia continúa diciendo que al ingresar a la habitación, la mujer observó que también se encontraban Cufré, Osorio y Florentín, “con los cuales comenzó a compartió unas latas de cerveza” y “luego le ofrecieron Fernet”. “Después de tomar unos tragos comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas como adormecida, fue entonces que sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente, a posterior siendo horas 05:30 aproximadamente cuando se sintió un poco mejor logró pedir un Uber y se retiró a su domicilio”, concluyó la denuncia. La Unidad Fiscal ha dispuesto que se secuestren las prendas de vestir que entregó la presunta víctima a la policía y que se revisen las cámaras de seguridad del hotel. Vélez dijo que está dispuesto a “aportar toda la información y los elementos relevantes para poder contribuir a la investigación y esclarecimiento del caso y determinar las responsabilidades correspondientes”. No es la primera vez que se producen denuncias similares que salpican a jugadores de Vélez y de otros clubes argentinos. A fines de 2020 una mujer acusó de abuso sexual a Thiago Almada y Miguel Brizuela durante una fiesta privada, y ambos fueron separados del plantel por Vélez e imputados por la justicia. En febrero de 2021, el club anunció su reincorporaron al plantel al referirse a la inclusión de nuevas pruebas, pericias y testimonios en la causa judicial. Uno de los casos más conocidos fue el que involucró al colombiano Sebastián Villa, cuando jugaba en Boca Juniors. En octubre un tribunal de apelaciones argentino confirmó la elevación a juicio de la causa que tiene el hoy jugador del Beroe de Bulgaria por el presunto abuso sexual de una joven en 2021. PUBLICIDAD