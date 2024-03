Unen a la frontera a través del deporte

Cortesía The Run Internacional - The U.S. - México 10K Cortesía The Run Internacional - The U.S. - México 10K

Ciudad Juárez.- Más de 2 mil corredores participaron ayer en la sexta edición de la Run Internacional Estados Unidos–México 10K, entre Juárez y El Paso, una fiesta deportiva que cruzó dos veces los límites de la frontera. "Una excelente manera de celebrar las relaciones entre México y Estados Unidos", destacó el Consulado General de México en El Paso, sobre la competencia deportiva que comenzó en El Paso Community Foundation (Fundación Comunitaria de El Paso) y recorrió los centros y edificios históricos de ambas ciudades. Llenos de emoción, y con el espíritu deportivo, con su playera alusiva, banderas y atuendos especiales como máscaras de luchadores, los participantes cruzaron las líneas fronterizas a través del puente internacional Stanton–Lerdo y luego sobre el Paso del Norte–Santa Fe, las cuales eran vigiladas por los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La fiesta se vivió en ambos países, con música, porras y grupos danzantes, en la que el primer lugar se lo llevó Jesús Francisco Corona Montoya, seguido de Armando Rueda y Francisco Corona.