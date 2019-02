Demandará a su exequipo

Horas después de la publicación de un comunicado de prensa de parte del Hougang United FC en el que exigía una compensación económica al jugador por la rescisión de su contrato, Rafael Ramazotti dio su versión de los hechos y aseguró que su exequipo miente, por lo que acudirá a las instancias legales.

“Todo bien, todo tranquilo, yo nunca tuve ningún problema, ya que no es verdad lo que ellos dicen”, comentó Ramazotti de Quadros, en referencia al club asiático.

Desde su cuarto de hotel, vía telefónica, el refuerzo de Bravos para el Torneo Clausura 2019 de la Liga de Ascenso, señaló que son sus abogados los que ya se hacen cargo del asunto.

“Es un tema de justicia y de abogados. Ellos hablan cosas que no son verdad, lo que publicaron en su página no es verdad, por esa razón vamos a demandarlos, por los problemas que me han ocasionado y por afectar mi imagen”, aseveró el futbolista de 30 años de edad.

Contundente, el jugador manifestó que no sólo el club Hougang United tendrá que enfrentar la justicia, sino la propia liga de Singapur.

“Que se atengan ahora a la justicia por la nota falsa que emitieron, tanto el club que la sacó, como la liga que se lo permitió”, sentenció el originario de Sao Paulo.

Debido a la información que emitió el club, Rafael declaró que ha sido víctima de ataques racistas en las redes sociales, por parte de aficionados que se sintieron agraviados por su salida del equipo.

“Vamos a hacer esto como se debe, se hará por la vía legal, mis abogados ya están en eso”, manifestó.

En tanto, con el Numero Único de Identificación (NUI) 135558 y el 18 que portará en su playera, el futbolista brasileño quedó registrado como jugador de Bravos de Juárez ante la Federación Mexicana de Futbol.

En torno al tema estrictamente deportivo, Ramazotti dijo estar en buena condición física para estar en la cancha cuando el entrenador Gabriel Caballero lo requiera.