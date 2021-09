De tortillero y tabiquero a boxeador

Ciudad de México— Hace unos años repartía tortillas y hacia tabiques de construcción. Ahora el "Bronco" es estelar en una función de boxeo en Leeds, Inglaterra.

Mauricio Lara tiene 23 años y está orgulloso de lo que ha logrado. Expertos creen que tiene todo para ser el futuro del boxeo mexicano, algo que motiva al joven de la San Felipe de Jesús, punto rojo de la Delegación Gustavo A. Madero, en la capital mexicana.

Lara comenzó su carrera en el pugilismo a los 8 años de edad, y después de más de 300 peleas amateurs abandonó el deporte, pues se había aburrido. Pero la vida seguía y tenia que comer, por lo que comenzó a trabajar para ganarse unas monedas y vivir al día.

"Empecé a los 8 años, una carrera muy larga, hice 317 peleas amateurs, peleaba, me gustaba mucho, pero hubo un tiempo que me aburrió, y me dedique a ser repartidor de tortillas a los 14 años en una bicicleta, y por eso todos en la San Felipe de Jesús me conocen, y saben que estoy sacando a la luz el barrio, y muchos lo esconden pero yo lo sacó.

"Muchos dicen, mira hasta dónde está el chavito de la San Felipe de Jesús, que es punto rojo, pero me siento contento, y después fui tabaquero, y me paraba a las 5 de la mañana, y soy todo terreno, y esas historias me emocionan y me motivan, fue difícil subirse al pesero y contar unas monedas, comer tacos y contra las monedas para pagar lo que es, y por eso lucho ahora por ese sueño", expresó a CANCHA.

Lara tiene un récord profesional 23-2, 16 KO's, y le dará la revancha este sábado al británico Josh Warrington, a quien noqueó y le quitó lo invicto en febrero pasado.

¿Cuándo te ve la gente del barrio qué te dice?

"Soy inspiración y me dicen mira 'el chavito de las tortillas, el tabiquero', y me emociono, y voy y visito a la gente que me dio la oportunidad, como la señora Berenice de la tornillería, y me dicen ahora vas al otro lado del mundo a pelear, me llena de alegría ser el ejemplo de muchas personas".

¿Imaginaste estar en cartelera de boxeo en Inglaterra?

"Nunca me lo imaginé, soñaba pero despierto, y es bueno eso, pues se cumple más que soñar dormido. A veces me pongo en mi cuarto y pienso todo lo que he logrado, es difícil entenderme, pero al verme entrenar lo entienden", dijo el tricolor que estuvo en campamento en el Centro Ceremonial Otomí antes de pasar una semana en Croacia previo a su viaje a Inglaterra.