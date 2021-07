Si me van a madrear, que sea el mejor: De la Hoya

Ciudad de México— El "Golden Boy" sabe que lo pueden "madrear" y no tiene problema con eso.

Tiene 48 años y hace casi 13 años que tuvo su última pelea profesional, pero Óscar de la Hoya tiene en mente regresar al boxeo profesional (nada de una serie de exhibiciones) y retar nada más y nada menos que al "Canelo".

Sí, el promotor aseguró que quiere enfrentar el próximo año a Saúl Álvarez, considerado el mejor libra por libra de la actualidad.

De la Hoya pretende regresar al cuadrilátero en septiembre para un pleito de exhibición ante un ex peleador de UFC, que le sirva para agarrar ritmo.

Hay que recordar que Óscar y "Canelo" hicieron dupla por más de una década, pero hace un año terminaron su relación laboral, y no quedaron nada bien.

"No, no lo veo como un riesgo. '¿Creen que el Canelo me va a noquear? Tengo una buena quijada. Los estilos hacen la pelea y mi jab nadie lo puede bloquear", dijo Óscar a ESPN previo a la función que presenta este fin en California. "Si me van a madrear, que me madreé el mejor".

"El plan es hacer una pelea en septiembre y hacer otra en noviembre. Luego en Cinco de Mayo de 2022 retar al mejor boxeador del mundo que es Mayweather y si él no me quiere dar la revancha, retar al Canelo Álvarez".

La duda es si "Canelo" estaría dispuesto a darle un chance. Álvarez tiene apenas 30 años de edad.